Britse Labour-partij presenteert links verkiezingsprogramma

De Britse Labour-partij onder leiding van Jeremy Corbyn heeft vandaag haar verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Met dit programma gaat de partij voor het eerst proberen kiezers te overtuigen van de linkse koers die sinds het aantreden van Corbyn is ingezet. Dat wil de partij doen door een hogere belasting in te willen voeren voor de hoogste inkomens. Op 8 juni worden in Groot-Brittannië parlementsverkiezingen gehouden.

In het programma valt te lezen dat de extra belastingopbrengsten gebruikt moeten worden voor meer sociale voorzieningen zoals woningbouw, gezondheidszorg en de nationalisatie van nuts- en openbaar vervoerbedrijven. Volgens het Britse instituut dat partijprogramma’s doorrekent (te vergelijken met het Sociaal Cultureel Planbureau in Nederland) kan door de verhoging de totale belastingdruk op het hoogste niveau sinds zeventig jaar uitkomen.

In het nieuwe partijprogramma komt duidelijk naar voren dat de partij van Jeremy Corbyn een zwaai naar links heeft gemaakt. Na decennia van politiek beleid waarbij de vrije markt ruim baan kreeg, positioneert de Labour-partij zich nu recht tegenover deze politieke visie én tegenover de ideeën van de Conservatieve partij van premier Theresa May.

Brexit-mandaat

Theresa May werd premier omdat haar partijgenoot David Cameron vorig jaar opstapte, nadat Groot-Brittannië voor een Brexit stemde. May kondigde in april nieuwe verkiezingen aan. Deze stap heeft alles te maken met de naderende Brexit-onderhandelingen. May krijgt zowel vanuit eigen land als vanuit Brussel het verwijt zonder mandaat en op basis van haar eigen ideeën te beginnen aan de onderhandelingen voor de Brexit. Met vervroegde verkiezingen probeert May die kritiek te ondervangen.

Of Labour haar nieuwe plannen uit kan voeren is nog niet duidelijk. In de meest recente peilingen staat de partij van Corbyn ver achter op de partij van May. De Labour-partij heeft zich nog niet duidelijk voor of tegen een Brexit uitgesproken uit angst voor electoraal verlies en vanwege interne verdeeldheid over het onderwerp.