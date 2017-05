Britse kindermoordenaar Ian Brady (79) overleden

De Britse seriemoordenaar Ian Brady is maandag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in een zwaarbeveiligde psychiatrische instelling in het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk, zo meldt persbureau AP. Brady werd in 1966 samen met zijn vriendin Myra Hindley veroordeeld tot levenslang vanwege de moord op drie Britse tieners.

Waaraan Brady is gestorven, is volgens het persbureau niet officieel bekendgemaakt. Tijdens een zitting in februari werd bekend dat de ‘Heidemoordenaar’ ernstig ziek was. Volgens zijn advocaten zou hij al enkele jaren bedgebonden zijn en was “met zekerheid te zeggen” dat hij dodelijk ziek was. De geboren Schot leed onder meer aan longemfyseem.

Brady en zijn handlanger Hindley waren – in de woorden van AP – twee van de meest “verafschuwde” moordenaars in het Verenigd Koninkrijk. Het duo zou slachtoffers onder meer hebben gemarteld en misbruikt voordat ze hen van het leven beroofden. Hun bijnaam dankten ze aan de plek waar ze de lichamen van de kinderen begroeven: de Saddleworth Moor, een heideveld nabij Manchester.

Saddleworth Moor, waar de slachtoffers van Brady en Hindley begraven lagen:



Vermoord met bijl en kussen

Brady en Hindley werden in 1965 gearresteerd nadat ze Hindleys zwager, David Smith, hadden gedwongen te kijken hoe ze de 17-jarige Edward Evans ombrachten. Ze hadden Evans kort daarvoor weggelokt bij een gaybar en vielen hem voor de ogen van Smith aan met een bijl en vermoordden hem vervolgens met een kussen. Smith vluchtte en ging naar de politie.

De laatste jaren probeerde Brady zich meermaals dood te hongeren. Dat mocht niet, vond de rechter

Na hun arrestatie bekenden Hindley en Brady ook de moord op de 10-jarige Lesley Ann Downey. Brady werd tevens schuldig bevonden aan de dood van John Kilbride (12). Na ruim twintig jaar in de cel gaf het duo nog twee moorden toe: die op de 16-jarige Pauline Reade en Keith Bennett (12).

Graf nooit bekendgemaakt

Volgens de toenmalige rechter waren de moorden Brady meer aan te rekenen dan Hindley. Hij noemde de moordenaar “kwaadaardiger dan je kunt voorstellen”. Een van de onderzoekers die betrokken was bij het onderzoek zei jaren later:

“Geen enkele vorm van crimineel gedrag – voor of na die tijd – heeft me zo diep getroffen, met zo’n verlammende intensiteit.”

In de jaren ’80 nam de politie Brady en Hindley mee naar de Saddleworth Moor, om aan te wijzen waar de stoffelijke overschotten van hun slachtoffers lagen. De plaats van het overschot van de 12-jarige Keith Bennett heeft het duo nooit bekendgemaakt, ondanks meerdere verzoeken van de nabestaanden.

Myra Hindley stierf in 2002 aan een longontsteking.