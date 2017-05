Blokker-topman: ‘Emotie speelde geen grote rol’

Hij vindt het „een hard gelag”. Dinsdagochtend om half tien heeft topman Casper Meijer de werknemers van het hoofdkantoor van Blokker Holding verteld dat dat hoofdkantoor ophoudt te bestaan. Tegelijkertijd hebben de directeuren van de verschillende winkelketens die onder de holding vallen hun werknemers verteld dat hun bedrijf sterk inkrimpt (Blokker, Marskramer), of wordt verkocht (Xenos, Intertoys, Bart Smit, Leen Bakker, Big Bazar).

Voor de 21.000 werknemers van Blokker Holding is de toekomst onzeker. Bij huishoudketen Blokker en op het hoofdkantoor zullen zo’n 1.900 banen verloren gaan – inclusief die van topman Meijer zelf, als de ontmanteling voltooid is. Van de 533 Blokkerwinkels gaan er dit jaar honderd dicht. Huishoudketen Marskramer gaat enkel verder als franchiseformule, de honderd ‘eigen’ winkels van Blokker Holding gaan ook dicht.

De overige winkelketens wil het bedrijf „intact” verkopen, zegt bestuursvoorzitter Meijer in een toelichting tegen journalisten. Hij hoopt dat van de 13.500 werknemers zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen houden. Maar een „garantie” is er niet, erkent hij. Een overname betekent doorgaans dat er banen verdwijnen. Zeker als bedrijven matig of slecht draaien, en efficiënter moeten worden.

Kiezen voor één bedrijf

Toch is deze radicale stap nodig, zegt Meijer, júíst ook voor al die werknemers. Afgelopen zomer moesten alle winkelketens een ‘masterplan’ inleveren om weer „eigentijds” te worden. Bij het zien van die plannen drong écht tot de top van Blokker Holding door hoeveel vernieuwing en dus investeringen nodig zijn. „Zowel in de winkels als online.” Al sinds 2014 maakt Blokker Holding jaarlijks tientallen miljoenen verlies, bij een omzet van 2,1 miljard euro.

Te lang heeft Blokker te weinig aan vernieuwing gedaan. Het zou „schipperen” worden om die masterplannen allemaal tegelijk uit te voeren. Dan kun je je beter helemaal storten op één bedrijf, heeft de top geredeneerd – dat is dus Blokker geworden. Onder een nieuwe eigenaar, zo is de hoop, kunnen de andere winkelketens hun mooie plannen wél uitvoeren.

De keuze om verder te gaan met Blokker, en niet met de speelgoedwinkels van Intertoys, of meubelketen Leen Bakker, is „een rationele”. Dat Blokker, de grootste en oudste keten, de naam van de familie draagt, was volgens Meijer niet doorslaggevend. „Emotie speelde geen grote rol.”

Het geld dat de verkoop oplevert, gaat naar Blokker, zegt Meijer, niet naar de aandeelhouders. Een schatting van de opbrengst wil hij niet geven. Blokker Holding is eigendom van Albert Blokker, kleinzoon van de oprichter, en Els Blokker, weduwe van de in 2011 overleden Jaap Blokker. Het verkoopplan is volgens Meijer „gezamenlijk” ontstaan. De familie voorziet het bedrijf van geld om de vernieuwing van de Blokkerwinkels wél door te zetten. Zij hebben het maximale leenbedrag verhoogd van 415 naar 500 miljoen. De familie was niet bereikbaar voor commentaar.