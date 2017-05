Blokker sluit honderden winkels, 1900 banen weg

Familiebedrijf Blokker Holding verkoopt al zijn winkelketens, behalve huishoudketen Blokker. Dat betekent dat de ketens Xenos, Intertoys, Bart Smit, Maxi Toys, Big Bazar en Leen Bakker zullen worden verkocht. Marskramer gaat enkel door als franchiseformule. Dat heeft Blokker Holding (21.000 werknemers) dinsdag bekendgemaakt.

Alleen het grootste en naamgevende dochterbedrijf, Blokker, houdt de familie Blokker aan. Maar ook daar worden ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Van de 533 filialen zullen er 100 sluiten, die „structureel verlieslatend zijn”. Afgelopen jaar zijn ook al tientallen Blokkers dichtgegaan. De 100 eigen winkels van Marskramer gaan ook dicht.

Met het vertrek van Ab Blokker als commissaris verdween de familie al uit de bedrijfstop. Lees: De laatste Blokker is stilletjes vertrokken

Alleen al bij de sluiting van deze filialen en de ontmanteling van het hoofdkantoor zullen zo’n 1.900 banen verloren gaan. Blokker Holding heeft een sociaal plan afgesproken met de vakbonden. Daarnaast zullen bij verkoop van de winkelketens zonder meer nog meer mensen hun baan verliezen, al streeft Blokker Holding ernaar deze „intact” te verkopen. Bij deze ketens werken in totaal 13.500 mensen. Zij zullen een baan moeten zien te vinden na de reeks faillissementen in de winkelstraat, zoals van warenhuisketen V&D, schoenenwinkels Manfield, Dolcis en Invito en sportwinkelketen Perry Sport.

Met de aangekondigde verkoop van alle winkelketens behalve Blokker, komt een einde aan enorme detailhandelsconcern dat de broers Jaap en Albert Blokker sinds de jaren zeventig hebben uitgebouwd. Op het hoogtepunt in 2010 telde het concern 3.000 winkels. Daarvan blijven er straks ruim 400 over.

Na het overlijden van Jaap Blokker in 2011, is het familiebedrijf uit 1896 in de problemen geraakt. In 2014 leed Blokker Holding voor het eerst een verlies, van 20 miljoen euro. In 2015 volgde weer een verlies, van 52 miljoen euro. De omzet schommelt rond de 2,1 miljard euro.

Lees ook een uitgebreide reconstructie over de machtsstrijd binnen het doorgaans gesloten familiebedrijf: Blokker, een familiedrama

Te laat heeft Blokker werk gemaakt van onlineverkoop. Jaap Blokker geloofde niet zo in internet. Producten moeten „eerst bekeken, bevoeld en besnuffeld worden voordat ze mee mogen naar het huis van de consument”, schreef Jaap Blokker nog in het jaarverslag van 2009. Pas sinds 2014 heeft Blokker Holding serieus geïnvesteerd in zijn webshops. Daarnaast heeft het bedrijf de opkomst van budgetketen Action onderschat. Dat vonden ze bij Blokker lange tijd maar een rommeltjeswinkel.

De afgelopen twee jaar heeft Blokker Holding al vijf reorganisaties doorgevoerd. In twee rondes schrapte Blokker 830 Nederlandse banen, bij Blokker België verdwenen er 300. Bij Xenos raakten 250 werknemers hun baan kwijt. Kookwinkelketen Cook & Co hield op te bestaan, waardoor 85 banen verdwenen.

Nog altijd is Blokker een familiebedrijf. Alle aandelen zijn in handen van Albert Blokker, kleinzoon van oprichter Jacob, en van Els Blokker, de weduwe van Jaap. Zij zijn niet meer actief betrokken bij het bedrijf. Eerder dit jaar is Albert Blokker teruggetreden uit de raad van commissarissen. Het bedrijf laat weten dat de aandeelhouders de plannen „steunen” en dat Blokker Holding „ruim voldoende gefinancierd” is om die uit te voeren. Desondanks rekent het bedrijf komende jaren op een verlies.