België moet vernederde gedetineerden betalen

België is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan twee gedetineerden die in de gevangenis onmenselijk en vernederend behandeld zijn. Dat bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag. België is veroordeeld tot het betalen van respectievelijk 3.500 en 11.500 euro aan beide gedetineerden.

Volgens het Europees Hof waren de leefomstandigheden van de twee gedetineerden in de gevangenis onvoldoende. Daarom is er volgens de rechter inbreuk gemaakt op het in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opgenomen verbod van foltering.

Beide gedetineerden hadden los van elkaar een zaak aangespannen. De gedetineerde die in de gevangenis in Vorst zat opgesloten had te weinig privéruimte en te weinig mogelijkheden zich schoon te houden. De gedetineerde zou maar twee keer per week mogen douchen en kreeg eens in de drie weken schone kleding en een schone handdoek.

Volgens het Hof werd de gedetineerde in de gevangenis in Lantin ongewenst blootgesteld aan een schadelijke rooklucht, omdat er op de kamers gerookt mag worden.

Crisis

De gevangenissen in België worden vanuit Europa al langer kritisch bekeken. Vorig jaar mei sprak Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering in een vernietigend oordeel van omstandigheden die ‘onwaardig’ zijn voor een ontwikkeld land als België.

In diezelfde periode kwamen gedetineerden in gevangenissen door heel het land in opstand tegen het gevangenisregime. Ze keerden zich tegen het gebrek aan psychische zorg, ruimte en hygiëne in de vaak slecht onderhouden gevangenisgebouwen. Uiteindelijk moest het Belgische leger ingrijpen om de rust te herstellen.