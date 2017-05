Veel burgerdoden bij bombardement boven Syrië

Bij een bombardement op het Syrische dorp Al-Bukamal, dat in handen is van terreurgroep Islamitische Staat (IS), zijn zeker dertig doden gevallen. Het leeuwendeel hiervan zijn burgers en meer dan tien van de slachtoffers zijn kinderen. Dat heeft het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten maandag laten weten, meldt persbureau Reuters.

De aanval werd uitgevoerd door gevechtsvliegtuigen van de door de Verenigde Staten geleide coalitie die strijdt tegen IS. De luchtaanval werd uitgevoerd in de buurt van een woonwijk en een moskee. Al-Bumakal ligt vlak bij de grens met Irak in de door IS bezette provincie Deir al-Zor.

‘Enorme inspanningen’

Een woordvoerder van de coalitie wilde tegenover persbureau Reuters niet reageren op de berichtgeving. Eerder zei het Amerikaanse leger “enorme inspanningen” te ondernemen om burgerslachtoffers te voorkomen bij luchtaanvallen in Syrië en Irak. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zei in april dat er sinds 2014 meer dan 350 burgerdoden zijn gevallen bij bombardementen.

Dat is volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten aan de lage kant. De monitorgroep spreekt van zeker 1.200 civiele slachtoffers. Journalistiek onderzoekscollectief Airwars schat het aantal burgerdoden zelfs op drieduizend.