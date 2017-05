Uitgelezen kans voor Dumoulin op machtsgreep in de Giro

Negen dagen gekoerst in de honderdste Ronde van Italië en iedereen in en om het peloton weet het. Tom Dumoulin is goed, misschien wel beter dan ooit. Op de Etna kon de 26-jarige kopman van Sunweb zich vorige week met moeite inhouden om aan te vallen. Zondag maakte hij indruk in het slagveld in de slotklim naar Blockhaus (1.674 meter). „Lekker om wat vuurwerk te laten zien en de benen zijn goed”, liet de Limburger optekenen. Aan zelfvertrouwen geen gebrek. Derde in de rituitslag, derde in het algemeen klassement, een half minuutje achter de nieuwe rozetruidrager Nairo Quintana.

„Schitterende tijdrit morgen met finish in een van de vele idyllische Italiaanse dorpjes. Het lijkt wel of ik op vakantie ben haha”, twitterde Dumoulin op de rustdag van maandag. Met daaronder een foto van een roze gekleurd straatje in Montefalco, dinsdag finishplaats van een individuele tijdrit over 39,8 kilometer. Geaccidenteerd parcours door Umbrië, geknipt voor specialist Dumoulin.

De voornaamste uitdager

Hij won al tijdritten in de Vuelta, de Tour en vorig jaar de proloog in de Giro, waarin hij zes dagen de roze trui droeg. Hij won zilver op de Olympische Spelen van Rio achter de gestopte Fabian Cancellara. Kan iemand Dumoulin er van weerhouden in het roze decor van Montefalco opnieuw la maglia rosa te pakken?

„We zullen vanzelf zien of dertig seconden voorsprong op Dumoulin veel of weinig is”, stelde leider Quintana zondag bovenop Blockhaus nuchter vast. Daarmee gaf de Colombiaanse kopman van Movistar meteen prijs wie hij deze Giro als zijn voornaamste uitdager ziet. Zelf is de 58 kilo lichte berggeit bepaald geen specialist in individuele races tegen de klok. Vorig jaar verloor hij in de Tour meer dan drie minuten op ritwinnaar Dumoulin in een vergelijkbare tijdrit over 37,5 kilometer. In de Vuelta, die hij uiteindelijk wel won, kreeg hij over 39 kilometer niet minder dan 2.16 minuut aan de broek van Chris Froome.

Misschien komt de meeste tegenstand voor Dumoulin dinsdag wel van Thibaut Pinot, nummer twee in het klassement op 28 seconden. De Franse kopman van FDJ versloeg hem vorig jaar al eens nipt over 15,5 kilometer in de Ronde van Romandië en verbetert zich de laatste jaren gestaag als tijdrijder. En achter de huidige topdrie van het Giro-klassement? Bauke Mollema (vierde op 51 tellen) verloor in de eerder genoemde Tourtijdrit 1.54 minuut op Dumoulin, Vincenzo Nibali (vijfde op 1.10) zelfs 3.29 minuut. Maar is Dumoulin zelf wel nog zo’n excellente tijdrijder als de afgelopen twee seizoenen?

„Trage stront”, becommentarieerde de gave stylist in maart zijn tijdrit in de Tirreno-Adriatico. Dertiende plaats, in tien vlakke kilometers twintig tellen verlies op winnaar Rohan Dennis. In de winter had hij twee kilo verloren om te verbeteren als klimmer, van 70 naar 68. Immers: hoe lichter de renner, hoe sneller bergop. Maar was afvallen ten koste gegaan van zijn macht als tijdrijder?

De juiste focus

Trainer Hendrik Werner wist beter. Het had zijn pupil in de Italiaanse rittenkoers niet ontbroken aan macht maar aan de juiste focus. Dumoulin had zich – met succes – zo op het klimmen gericht, dat hij zijn gebruikelijke strikte voorbereiding op de tijdrit vergat. En dan nog won hij seconden op Pinot (7), Quintana (21) en Mollema (22). „Een heel belangrijke les, ook richting de Giro”, zei Dumoulin onlangs in het blad Procycling. „De tijdrit mag niet zo ver wegzakken als in de Tirreno het geval was.”

Ook al bleek op Blockhaus dat Dumoulin zich als klimmer opnieuw heeft verbeterd, dan nog zal hij zijn winst op Quintana moeten pakken in de tijdritten als hij de Giro wil winnen. In de loodzware slotweek is het vanaf zaterdag (naar Oropa) vrijwel dagelijks kilometers lang bergop, over gevreesde scherprechters als de Mortirolo, Stelvio en Pordoi. Zonder zijn beste helper Wilco Kelderman, die zondag uitviel, zal Dumoulin tot het uiterste worden getest door de klimmers. Gelukkig voor hem eindigt de Giro met een individuele tijdrit, over 27,6 vlakke kilometers van Monza naar Milaan.