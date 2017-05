Tweede golf besmettingen cyberaanval lijkt uit te blijven

Er zijn op maandag in Nederland geen nieuwe besmettingen bijgekomen met de gijzelingssoftware WannaCry. Dat meldt een woordvoerder van het Nationaal Cyber Security Center. „Bij ons zijn geen nieuwe meldingen binnengekomen sinds dit weekend,” aldus woordvoerder Anna Sophia Posthumus. „Wij staan ook in contact met de cyber security-centra van andere landen, en die melden ook geen nieuwe grote problemen.” Ook cyberveiligheidsbedrijf Fox-IT zegt dat er in Nederland geen klanten van het bedrijf melding hebben gemaakt van nieuwe besmettingen. Daarmee lijkt het ergste voorbij van wat diverse cyberexperts de grootste aanval ooit noemen. „Wel is het zaak om alert te blijven, systemen goed te updaten en geen rare mails te openen,” zegt Posthumus. De kwaadaardige software verspreidde zich onder meer via mails met een besmette link.

Na een wereldwijde aanval waarbij vrijdag meer dan 200.000 systemen in tientallen landen werden gegijzeld in ruil voor losgeld, werd door diverse opsporingsdiensten groot alarm geslagen. Europol waarschuwde dit weekend voor een tweede golf van besmettingen op maandag omdat op de eerste werkdag na het weekend veel systemen opnieuw opgestart zouden worden. „Vooralsnog is het goed gegaan in Nederland,” aldus Posthumus. Wel waarschuwen veel cyberveiligheidsbedrijven voor nieuwe versies van gijzelingssoftware die gebruik maakt van dezelde kwetsbaarheden als WannaCry.

Vooralsnog lijkt parkeerbedrijf QPark het enige Nederlandse bedrijf dat op grote schaal last heeft gehad. Betaalsystemen van het bedrijf werden onbereikbaar waardoor klanten niet konden betalen. In andere landen zorgde WannaCry voor veel meer ontwrichting. In Groot-Britannië werden ziekenhuizen getroffen waarna die geen patiëntgegevens konden inzien. Dat leidde tot het omleiden van ambulances en het weigeren van nieuwe patiënten.