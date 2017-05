Turkije weigert Duitse parlementariërs toegang luchtmachtbasis

Turkije heeft meerdere leden van de Duitse Bondsdag een bezoek aan Duitse soldaten in de luchtmachtbasis Incirlik verboden, zo meldt het Duitse persbureau DPA. De parlementsleden zouden de luchtmachtbasis in het oosten van Turkije dinsdag bezoeken, maar ondanks veelvuldige verzoeken van het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent Turkije geen toestemming voor een bezoek.

Volgens Duitse media zou Turkije als reden hebben aangevoerd dat Duitsland asiel heeft verleend aan Turkse soldaten die er door Turkije van worden verdacht aanhangers te zijn van de couppoging van vorig jaar juli. De kwestie zet de al moeizame verhoudingen tussen Duitsland en Turkije verder op scherp.

Luchtmachtbasis

Vanaf de basis Incirlik neemt de Duitse luchtmacht deel aan de internationale coalitie tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Duitse vliegtuigen voeren geen daadwerkelijke bombardementen uit, maar verzamelen wel inlichtingenmateriaal en voorzien andere straaljagers van brandstof. Op de basis zijn naar schatting 260 Duitse soldaten gelegerd.

Het is niet voor het eerst dat Turkije Duitse parlementsleden verhindert de basis te bezoeken. Vorig jaar mochten leden van de Bondsdag de basis ook al maanden niet bezoeken. Aanleiding was toen dat het Duitse parlement een resolutie had aangenomen waarmee de misdaden tegen Armenen tijdens de nadagen van het Ottomaanse Rijk als genocide werden erkend. In oktober bereikte de Duitse regering na lang onderhandelen een compromis met de Turken: als Bondsdagleden in een delegatie zouden reizen, mochten ze Duitse soldaten in Incirlik bezoeken.

In reactie op de nieuwe weigering overweegt de Duitse regering nu voor het eerst de Duitse soldaten en vliegtuigen uit Turkije terug te trekken, meldt Der Spiegel. De komende twee weken wordt bekeken of de legeronderdelen op twee andere bases in respectievelijk Jordanië en Cyprus kunnen worden ondergebracht. De regering hoopt echter dat Turkije onder druk toch haar beleid zal aanpassen.