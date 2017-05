Student Vindicat vervolgd voor mishandeling

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een 24-jarige student van studentenvereniging Vindicat vervolgen. Dat meldt het OM op maandag. De man wordt verdacht van zware mishandeling van een ander Vindicat-lid bij een ontgroening die plaatsvond in Groningen in de zomer van 2016.

De beslissing van het OM volgt op het strafrechtelijk onderzoek dat het vorig jaar startte vanwege “de ernst en de impact van het incident”. Het slachtoffer raakte gewond toen iemand tijdens de ontgroeningsperiode op zijn hoofd zou zijn gaan staan. De jongen werd met hoofdletsel opgenomen in het ziekenhuis. Zes ouderejaars werden voor de rest van de kennismakingsperiode geschorst.

Het OM raadpleegde deskundigen om de ernst van de medische toestand van het slachtoffer te achterhalen. De verdachte werd in maart 2017 gehoord.

Daarnaast kwam Vindicat in dezelfde periode in opspraak vanwege het uitlekken van een zogenoemde ‘bangalijst’ van 22 vrouwen die op aantrekkelijkheid werden beoordeeld aan de hand van een sterrensysteem. Het resulteerde in een nationale discussie over seksisme bij studentenverenigingen.

Vanaf augustus dit jaar gelden er in Groningen strengere regels voor studentenverenigingen. Als zij zich schuldig maken aan geestelijk of lichamelijk geweld, verspelen ze hun recht op bestuursbeurzen. Dat gaat bij Vindicat dit jaar om in totaal 33.315 euro, met een maximum van 2.600 euro per bestuurder.

Studentenvereniging Vindicat telt ongeveer tweeduizend actieve leden. Daar komen elk jaar honderden nieuwelingen bij.