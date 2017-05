Sinds 1950 stijgt de kans op uitbarsting bij Napels

De kans dat de Italiaanse vulkaan Campi Flegrei uitbarst neemt met elke aardbeving verder toe. Dat schrijven drie vulkanologen, twee Italianen en een Brit, maandag in Nature Communications. Tot nu namen onderzoekers aan dat de opgebouwde druk in de aardkorst na een aardbeving verdwijnt. Maar in het model van het drietal verzwakken nieuwe aardbevingen de aardkorst steeds verder, tot een uitbarsting onvermijdelijk is.

De Campi Flegrei is een actieve supervulkaan ten westen van Napels. De Campi Flegrei heeft niet de typische conische vorm van een vulkaan. Het is een caldera, een vulkaan waarvan de top ooit is ingezakt. De caldera heeft een doorsnee van 12 kilometer. Een uitbarsting kan desastreuze gevolgen hebben. Er wonen 350.000 mensen in de nabije omgeving van de vulkaan.

Het is de afgelopen eeuw drie keer onrustig geweest rond de Campi Flegrei. Van 1950 tot 1952, van 1969 tot 1972 en van 1982 tot 1984 werd het gebied getroffen door aardbevingen. De grond kwam meters omhoog. Het havenstadje Pozzuoli ligt vergeleken met 1950 vier meter hoger.

De vulkanologen beschrijven verschillende fasen naarmate de bodem oprijst. Eerst kunnen gesteenten in de aardkorst de druk nog opvangen door te buigen, daarna gaan bestaande breuken steeds meer schuiven. Dat gaat gepaard met trillingen en aardbevingen. De sequentie eindigt met een nieuwe breuk, waaruit magma kan vrijkomen. De drie onderzoekers toetsten hun model aan uitbarstingen van andere caldera’s..

De laatste keer dat de Campi Flegrei uitbarstte was in 1538. Daar ging een opwelling van 17 meter aan vooraf. Een bodemstijging van 5 tot 10 meter is genoeg voor een volgende uitbarsting, denken de onderzoekers.

