Onderhandelingen over kabinet gaan nieuwe week

Formatiebesprekingen hervat

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn maandag begonnen aan een nieuwe onderhandelingsweek. De partijen praten onder leiding van informateur Edith Schippers van 10.00 uur tot omstreeks 12.30 uur en daarna van 14.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. Het is de verwachting dat er deze week langer vergaderd gaat worden en ook vaker in de avonduren.

Informateur Schippers zei donderdag op haar wekelijske persconferentie dat de vier partijen op onderdelen al zijn begonnen met het schrijven van een regeerakkoord. Ook is er „overeenstemming over verschillende onderwerpen bereikt”. Maar dat is volgens haar geen garantie dat de formatiegesprekken met VVD, CDA, D66 en GroenLinks zullen slagen. Er wordt op bepaalde dossiers, zoals klimaat, „stevig gebotst”, zei Schippers.

Onze formatieverslaggevers Thijs Niemantsverdriet en Petra de Koning schreven zaterdag dat de partijen "nog niet één echt compromis" hebben gesloten:

De onderhandelingen gaan stapje voor stapje. Onder leiding van informateur Edith Schippers (VVD) draaien de partijen nog steeds om de moeilijke beslissingen heen. Tot het moment komt dat ze in alle dossiers tegelijk moeten gaan geven en nemen. Door de lange duur van de besprekingen, hoopt Schippers, ontstaat er bij de onderhandelaars vanzelf het gevoel dat het moet gaan lukken met deze coalitie.