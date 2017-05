N-Korea: geteste raket kan kernkop dragen

De raket die Noord-Korea zondagochtend (lokale tijd) heeft getest, is krachtig genoeg om een kernkop te dragen. Dat zegt staatspersbureau KCNA. Pyongyang bevestigt de lancering van de raket, die eerder al werd gemeld door Japan.

Het persbericht spreekt van een groot succes:

“De test moest de tactische en technologische eigenschappen bevestigen van een nieuwe ballistische raket, die in staat is een kernkop van groot formaat te dragen. [...] De proeflancering heeft al deze eigenschappen volledig bevestigd.”

Belangrijke ontwikkeling

Claims van de Noord-Koreaanse overheid zijn lastig op waarde te schatten en bovendien vaak sterk overdreven. Maar als het waar is dat de geïsoleerde stalinistische staat met succes een raket heeft getest die een kernkop kan dragen, is dat een belangrijke ontwikkeling. De techniek ontwikkelen om met ballistische raketten kernbommen af te schieten, is de hoogste prioriteit van het regime. Een atoombom hadden de Noord-Koreanen al, net als raketten - het was tot dusver alleen nog niet gelukt een kernkop te fabriceren die zo compact is, dat hij op een raket past.

De lancering van de Hwasong-12-raket. De tekst gaat verder onder de video.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie wil volgens persbureau Reuters eerst nog wat meer onderzoek doen, voor het kan bepalen of de Noord-Koreaanse claims op waarheid berusten. Seoul denkt dat de noorderburen sowieso nog niet beschikken over de technologie om een kernkop die de ruimte in is geschoten, veilig terug te laten keren in de dampkring.

Noord-Korea bevestigt ook dat de raket zo’n 800 kilometer aflegde, en een maximale hoogte van meer dan 2.000 kilometer bereikte. Dat had het Japanse ministerie van Defensie zondag al gemeld. De vluchtbaan was aanzienlijk hoger dan normaal. Volgens Noord-Korea was dat “om rekening te houden met de veiligheid van omringende landen”.

Dreigementen

De lancering, zo schrijft KCNA, werd bijgewoond en begeleid door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die uitte na afloop opnieuw dreigementen aan het adres van de Verenigde Staten. Kim zei dat de VS zijn land maar beter niet kunnen onderschatten, omdat het Amerikaanse vasteland binnen bereik van de Noord-Koreaanse wapensystemen ligt.

De relatie tussen Noord-Korea en de VS is de afgelopen weken nog slechter geworden dan ze doorgaans al is. President Donald Trump wil koste wat kost voorkomen dat Kim de beschikking krijgt over kernraketten die Amerika kunnen bereiken. Trump heeft gezegd dat de VS het probleem desnoods op eigen houtje zullen oplossen. Hij sloot militair optreden daarbij niet uit.

Het Witte Huis reageerde zondag al afkeurend op de testlancering. Trump kon zich volgens een persverklaring vooral “niet voorstellen dat Rusland blij is met de test”. De president deed die speculatie omdat de raket op zee neerkwam, dichterbij Rusland dan bij Japan.

De nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei de test te beschouwen als een schending van VN-resoluties. China, Noord-Korea’s enige bondgenoot, was ook niet blij met de raketproef. Ook dat land keurt het af dat Pyongyang met zijn lanceringen VN-resoluties schendt.