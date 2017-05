Militairen Ivoorkust ontkennen akkoord met regering

Muitende militairen in Ivoorkust ontkennen maandagavond een akkoord te hebben gesloten met de regering. Dat meldt persbureau Reuters. Eerder op de avond kondigde de minister van Defensie Alain-Richard Donwahi op de staatstelevisie aan dat er een overeenkomst met de militairen was gesloten.

De minister zei in een toespraak: “Om een einde te maken aan de patstelling heeft de legerleiding zondag en maandag gesproken met de militairen. Dit resulteerde in een afsprak om een einde te maken aan de opstand”.

Een woordvoerder van de militairen ontkende vervolgens de overeenkomst. Hij zei dat de regering de militairen een bonus van 7.622 euro per persoon heeft aangeboden maar dat ze dit hebben geweigerd. “Wij willen 10.671 euro”.

Opstand

Met het voorstel probeerde de regering een einde te maken aan de opstand die sinds vrijdag duurt. Dit weekend namen ruim 8.000 muitende militairen de economische hoofdstad Bouake in en verschillende steden blokkeerden militairen de straten. Maandag werd in de stad Abidjan hevig geschoten. In die stad werden zaterdag het militaire hoofdkwartier en het ministerie van Defensie al enkele uren afgesloten van de buitenwereld.

De militairen kwamen in opstand omdat ze een bonus eisen die hen is toegezegd na de vorige opstand in januari. De regering heeft de beloofde bonus nog niet betaald omdat de prijs van cacao is ingestort waardoor het land de inkomsten fors heeft zien teruglopen.