Mexicaanse journalist Valdez Cárdenas doodgeschoten

De bekende Mexicaanse journalist Javier Valdez Cárdenas is maandag doodgeschoten in Culiacan, de hoofdstad van de Mexicaanse deelstaat Sinaloa. Dat hebben Mexicaanse autoriteiten laten weten, meldt persbureau Reuters. Valdez Cárdenas schreef veel over drugshandel en georganiseerde misdaad in het Latijns-Amerikaanse land.

Valdez Cárdenas werd terwijl hij in zijn auto zat door een onbekend aantal mensen onder vuur genomen. Hij is de vijfde journalist die in drie maanden tijd vermoord is in Mexico. Het land kampt met bloedige gevechten tussen rivaliserende drugskartels.

Oproep

Begin deze maand riep het Comité ter Bescherming van Journalisten de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto op om meer werk te maken van de bescherming van journalisten en media. De afgelopen tien jaar werden zeker 21 journalisten vermoord.

Valdez Cárdenas werd geboren in 1967 en werkte voor onlinemagazine RioDoce. Hij won meerdere prijzen voor zijn reportages over de drugsoorlog in Mexico. In 2011 kreeg hij de International Press Freedom Award van het Comité ter Bescherming van Journalisten voor zijn “heldhaftige journalistiek”. In zijn acceptatierede noemde hij de drugsoorlog “een tragedie waarvoor wij ons zouden moeten schamen”.