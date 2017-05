Gisteren: na 18 jaar eindelijk de titel

Het feest vandaag is een voortzetting van het feest gisteren. Toen doorbrak Feyenoord een periode van achttien jaar zonder landstitel. De club uit Rotterdam-Zuid won in de eigen Kuip met 3-1 van Heracles Almelo. Aanvoerder Dirk Kuijt was de man van de wedstrijd. De publiekslieveling was drie keer trefzeker. Het was de bekroning op de rijke carrière van de 36-jarige Kuijt.

Het kampioenschap is voor Feyenoord de afsluiting van een lange, donkere periode uit de clubgeschiedenis. Na de titel in 1999 gleed de club door wanbeleid af naar een onbetekenende positie in het Nederlandse voetbal. Het 10-0-verlies tegen PSV in oktober 2010 is nog steeds een reusachtig trauma voor de Feyenoord-aanhang. In datzelfde jaar balanceerde de club op het randje van het faillissement.

Nadat rijke ondernemers zichzelf verenigden als de Vrienden van Feyenoord, en de club redden met een flinke kapitaalinjectie, klommen de Rotterdammers langzaam weer op uit het dal. Onder Ronald Koeman keerde Feyenoord terug in de top drie. De miljoenenschuld is inmiddels veranderd in een keurig positieve balans.

Volksfeest

Direct na het laatste fluitsignaal brak in Rotterdam een volksfeest los. Vele duizenden fans namen in het centrum van de stad bezit van de Coolsingel. En waar een week eerder de ME de Coolsingel nog moest schoonvegen, bleef het dit keer gezellig. 76 mensen werden aangehouden, maar daarbij ging het volgens de politie om kleine incidenten. Het kampioensfeest, dat door burgemeester Aboutaleb zou zijn verboden als er zondag rellen waren uitgebroken, kan vandaag dus verder gaan.