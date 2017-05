Langere piste, hogere koers?

Koos Hendriks is waarschijnlijk de enige wintersportliefhebber die baalt als het buiten sneeuwt. Want zodra de Alpen bedekt zijn met een dik pak poedersneeuw, zijn skiërs en snowboarders natuurlijk al met hun hoofd in Oostenrijk of Frankrijk. Niemand denkt dan nog aan bochtjes maken in een overdekte hal, op een piste van amper tweehonderd meter lang.

„Sneeuw is onze grootste vijand”, zei de oprichter van skihallenexploitant Snowworld daar ooit eens over. Met de afgelopen winter kan Hendriks wat dat betreft tevreden zijn. Volgens de meteorologen van Meteogroup was die namelijk vrij wisselvallig: het begon relatief laat met sneeuwen en zeker in lager gelegen gebieden was de winter betrekkelijk snel weer voorbij.

Maar is dat ook terug te zien in de resultaten van Snowworld, dat woensdag zijn halfjaarcijfers presenteert? Johan van den Hooven van zakenbank NIBC, de enige analist die het aandeel actief volgt, heeft er zo zijn bedenkingen bij. „Het is heel lastig om daarin een verband te ontdekken”, aldus Van den Hooven.

„Misschien dat mensen, als de sneeuw vroeg valt, eerder de kriebels krijgen en dan alvast een keertje gaan oefenen in een hal. Maar of dat nu echt een significant verschil maakt, valt moeilijk te zeggen. Ik houd er in mijn modellen in elk geval geen rekening mee.” De analist kan zich ook niet herinneren dat Snowworld in de resultaten het weer ooit expliciet als verklaring heeft genoemd.

Veel interessanter is volgens Van den Hooven wat het effect is van het uitbreiden van de vestiging in Zoetermeer. Tot vorige winter was de langste van de drie pistes daar nog zo’n tweehonderd meter, maar vorige zomer werd die uitgebreid tot driehonderd meter. „Dat is nu allemaal wat uitdagender. En het laatste stuk is ook steiler geworden.”

Door de uitbreiding hoopt Snowworld de Zuid-Hollandse vestiging voor een „bredere groep wintersporters” interessant te maken, aldus de analist. „Want als je in twintig seconden beneden bent en weer in de lift moet, raak je snel uitgekeken. De hoop is nu dat mensen die de oude baan wellicht saai vonden nu wel weer komen.”

De eerste signalen zijn in elk geval goed, ziet Van den Hooven. In de cijfers over het eerste kwartaal sprak Snowworld al over een „sterke stijging van de bezoekersaantallen”. Dat ziet het bedrijf overigens niet alleen maar in de kaartverkoop. „Als je niet even twee uurtjes gaat, maar een hele dag, dan doe je ook vaker even een drankje of ga je iets eten.”

Agenda Kwartaalcijfers Dinsdag EasyJet (luchtvaart) Vodafone (telefonie) Woensdag ABN Amro (bank) Pharming Group (biotech) Snowworld (skicentra) Donderdag Alibaba (webwinkel) NN Group (verzekeraar) Walmart (supermarkt) Vrijdag Euronext (eigenaar beurs)

Daarnaast is het volgens de analist van NIBC uitkijken naar nieuws over mogelijke skicentra in het buitenland. Begin dit jaar kondigde Snowworld aan te kijken naar een centrum in de buurt van Milaan. Ook zijn er al jaren plannen voor de bouw van skihallen nabij Parijs en Barcelona.

Bij die centra in Frankrijk en Spanje komt „veel politiek kijken”, aldus Van den Hooven. „De bestemmingsplannen komen maar niet rond.” Mogelijk dat het aandeel daarom lange tijd vast leek te zitten tussen de 7 en 8 euro. „Misschien twijfelden beleggers een beetje of het allemaal wel doorging, hadden ze op meer vooruitgang gehoopt.”

De kentering kwam dit voorjaar, toen de koers plotseling begon op te klimmen in de richting van de 10 euro. Dat zal het gevolg zijn van de langere piste in Zoetermeer, denkt Van den Hooven. Hij is daarom ook positief over het aandeel Snowworld. „Op de lange termijn, als die baan in Italië er komt, kan het een interessante investering zijn.”