In mijn straat slingerde al enkele dagen een boodschappenkar van Lidl. Hij deed afwisselend dienst als Formule-1-wagen met achter het stuur kleine versies van Max Verstappen, als aanhangsel achter fietsen, maar hij werd ook omver geschopt, in het water gegooid en er weer uitgehaald. Na drie dagen haalde ik de kar van straat, zette deze bij mij in de box en belde met de klantenservice van Lidl met de vraag wanneer ze hem konden ophalen. Dat kon wel een week duren. Nee, ze kwamen hem sowieso niet op mijn thuisadres halen. Maar waar dan wel? „U moet hem weer op straat zetten, want door hem bij u binnen te zetten bent u in overtreding. Wij zien dit als diefstal.”

