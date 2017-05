Hij springt de arena in om stierenvechten te verstoren

Dierenactivist Peter Janssen (31) zal direct worden opgepakt als de politie ontdekt dat hij op Spaanse bodem is. Een rechtbank in Madrid heeft een opsporingsbevel uitgevaardigd tegen de Nederlander die in verschillende steden het stierenvechten verstoorde. Janssen zal mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd voor zijn acties. Hem hangt een hoge boete of een celstraf boven het hoofd. „Ik laat me door niemand tegenhouden”, zo stelt de activist in een telefonisch interview. „Sterker nog; ik ben deze week gewoon in Spanje geweest. Als bewijs heb ik een foto met de krant El Mundo gemaakt.”

Peter Janssen voor Plaza de Toros in Algeciras met krant El Mundo van dinsdag 9 mei. Foto Koen Greeven

Janssen is de voorbije jaren een doorn in het oog geweest van de Spaanse stierenvechtersindustrie. Als het gezicht van de zogenoemde Vegan Strike Group maakte hij naam in Spanje door tijdens het stierenvechten al protesterend een arena in te springen. Dat heeft hij naar eigen zeggen 21 keer in Spanje gedaan, en vijf keer in andere landen. Het kwam hem in de meeste gevallen op een administratieve boete van enkele honderden euro’s te staan. Tot grote ergernis van de stierenvechters liet Janssen zich daardoor niet tegenhouden. Hij trof een betalingsregeling met justitie. Er staan nu nog ten minste zes boetes open.

De overkoepelende stierenvechtersorganisatie Fundacíon Toro de Lidia besloot met behulp van het Madrileense advocatenkantoor Cremades & Calvo-Sotelo zelf de aanval in te zetten op Janssen. Nu het stierenvechten deze maand in Madrid weer op zijn hoogtepunt is, willen ze nieuwe acties van Janssen zien te voorkomen. Advocaat José Miguel Soriano Luceno slaagde erin een rechtbank in Madrid ervan te overtuigen dat de activist strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden. „Peter Janssen heeft het stierenvechten veel schade toegebracht. Daarvoor zal hij zich moeten verantwoorden. Op welke wijze dan ook”, zegt Soriano in zijn kantoor in de Spaanse hoofdstad.

De ‘vegan streaker’ in actie:



Volgens Soriano kunnen de acties van Janssen niet worden afgedaan als activisme. „Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je daartegen protesteren. Maar dat doe je dan buiten de arena. Bijvoorbeeld door het oprichten van een politieke partij. Janssen is in onze ogen geen activist, maar een agressor. Hij valt met zijn acties de stierenvechters aan, verstoort een cultureel evenement en provoceert de toeschouwers door ze uit te maken voor moordenaars. Hij moet worden gestopt. Welke straf Janssen verdient, is uiteindelijk aan de rechter.”

Strijdvaardig

Fundacíon Toro de Lidia zal volgens Soriano niet opgeven voordat Janssen is aangehouden. „Wij hebben geen idee waar hij zich bevindt. Wij hebben ook nog nooit contact met hem gehad. Het is voortdurend een probleem geweest om te weten waar hij zich bevond. We zullen over land, ter zee en in de lucht naar hem zoeken. Als het nodig is zullen we proberen een internationaal opsporingsbevel te laten uitvaardigen.”

De vegan streaker dook eerder op bij hockeywedstrijd Nederland-Spanje, tijdens de Champions Trophy in 2008. Foto ANP Wereldbeker wedstrijd springen in de Amsterdamse Rai, 2008 Foto ANP De finale van het ABN AMRO Tennis Tournament in 2008. De vegan streaker heeft de tekst “Stop Monkey Trade ABN” op zijn lijf, tijdens de finale tussen de Fransman Michael Llodra en de Zweed Robin Soderling. Foto ANP

Janssen blijft ondertussen zelf strijdvaardig en weigert op te geven. „Ik stop pas als zij ermee ophouden stieren te vermoorden”, laat de Nederlander weten. Hij is onlangs na een aantal dagen in Spanje de grens overgestoken naar Portugal, en is van daaruit teruggevlogen naar Nederland. Janssen: „Het werk gaat gewoon door. Ik heb in Spanje voorbereidingen getroffen voor nieuwe acties. We ageren al vanaf 2013 tegen entertainment waar dieren bij betrokken zijn. Zo verstoren we ook shows met dolfijnen. We zullen altijd blijven opkomen voor dieren die op misselijke wijze worden gedood of misbruikt.”

De Nederlander is van plan om zichzelf binnenkort bij de Madrileense rechtbank te melden. Janssens advocaat Adriana de Ruiter van Tulp Abogados in Madrid laat desgevraagd weten officieel „niet op de hoogte te zijn van een opsporingsbevel”. „Ik denk dat het inderdaad wel verstandig is als Peter Janssen zelf het initiatief neemt. Daarmee voorkomt hij in elk geval een nacht in de cel. Daarna zien we wel verder.”