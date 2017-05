‘Het merk van de auto is nog geheim’

IN

‘Voordat ik met mijn compagnon Jasper aan Calendar42 begon, hadden we al heel wat werkervaring opgedaan met twee eerdere start-ups. Als studiegenoten hadden we samen een designbureau en als afstudeerproject richtten we het duurzame slippermerk Plakkies op. Die slippers werden in Zuid-Afrika gemaakt van oude autobanden en in Nederland kwamen ze op de markt. Vooral dat laatste was een snelkookpan voor mijn carrière: in het eerste seizoen verkochten we 26.000 paar slippers.

„In 2011 begonnen we aan Calendar42. We wilden tijdens onze studie kijken of we met onze technische kennis slimme systemen konden ontwikkelen waarmee het dagelijkse leven gemakkelijker zou worden. De eerste paar jaar waren we vooral bezig met het ontwikkelen van de technologie. Pas sinds afgelopen jaar beginnen we echt te verdienen. Ik vind mijn inkomen niet zo belangrijk, het is spannender om te zorgen dat ons bedrijf van waarde is.

„We betalen onszelf daarom het minimum salaris uit dat voor een directeur-grootaandeelhouder de standaard is. Voor mij is het voldoende. Ik werk veel, dus heb toch nauwelijks tijd om het uit te geven. Ik begin om acht uur ’s ochtends en ben tegen tien uur ’s avonds pas vrij. Ook in het weekend kan het nog wel eens druk zijn, maar ik probeer dat wel te minderen. Anders houd ik écht geen sociaal leven meer over.”

​Gezamenlijke lasten: w​oonlasten (1.500 euro), mobiel/internet/televisie (85 euro), verzekeringen (​260 euro), kosten auto (200 euro), boodschappen (460 euro), vrije tijd (350 euro) Laatste grote uitgave: auto voor de rally (750 euro) Sparen/investeren: 450 euro

Inkomen: 2.400 euro netto

UIT

‘Ik houd me graag met blockchain-technologie zoals digitale valuta bezig. Niet alleen omdat ik de ontwikkeling ervan interessant vind, het kan op den duur ook op ons werk van toepassing zijn. Ik koop zelf ook weleens digitale valuta op. Zo kocht ik laatst voor een paar honderd euro aan Ethers, die waren toen 11 euro per stuk waard. Al snel werden ze tien keer zoveel waard. Toen bleek alleen dat er een lek in het systeem zat, waardoor mijn aankoop aanzienlijk daalde. De koersen van digitale valuta gaan alle kanten op, dat vind ik interessant. Ik kan ze natuurlijk ook volgen zonder er zelf in te investeren, maar dat maakt het juist spannend. Maandelijks steek ik er zo’n 200 euro in, waarvan het meeste gelukkig alleen maar in waarde is gestegen.”

„Met hemelvaart doe ik met vrienden mee aan een ‘rally’ door Europa. Met zeven of acht bijzondere auto’s, die we daar speciaal voor kopen, gaan we op speurtocht door een aantal landen. We rijden aan de hand van opdrachten van de ene locatie naar de andere. Naderhand verkopen we de auto weer. De auto van dit jaar is al gekocht, maar het moet nog geheim blijven van welk merk de auto is. Daar kan ik dus niet zo veel over zeggen. Al met al kost zo’n weekend ongeveer 1.000 euro per persoon. Het mooie is dat je geen idee hebt wat je ervan moet verwachten. Het is daarom een groot avontuur.”