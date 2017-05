KNVB geeft Feyenoord vervangende kampioensschaal

Ze moesten er 18 jaar op wachten, maar zondag was het dan eindelijk zo ver: de kampioensschaal kon worden uitgereikt aan Feyenoord. Extra bijzonder: de Rotterdamse ploeg kreeg geen gewone schaal, maar een speciale ‘jubileumschaal’. Vanwege het zestigjarige bestaan van de eredivisie had de KNVB een met goud ingelegde kampioensschaal laten maken. 24 karaats goud, om precies te zijn. Een cadeau voor de eredivisie, noemde directeur voetbalzaken bij de KNVB Gijs de Jong de schaal bij aanvang van dit seizoen tegen de NOS.

Alleen: voor de uiteindelijk winnaar bleef van dat goud al snel niets meer over. Op foto’s die de voorpagina’s van alle kranten sieren is duidelijk te zien dat al tijdens het feestvieren een groot deel van de gouden letters verdwenen is. “Er staat me inderdaad iets van bij”, herinnert een medewerker bij de afdeling perszaken van Feyenoord zich de ontbrekende letters een dag na de uitreiking. Maar op de grond zegt hij niks te hebben zien liggen. Ook op sociale media viel het op en vroegen mensen zich af: met wat voor lijm had de KNVB die letters eigenlijk aangebracht?

De letters lieten inderdaad los, bevestigt de KNVB maandagochtend bij navraag. “We hadden de schaal met de gouden letters vrijdag nog getest op bestendigheid”, laat een woordvoerder weten. “Maar tegen deze mate van euforie waren ze kennelijk niet bestand.” Welke lijm is gebruikt weet de bond niet, maar het probleem is inmiddels al verholpen: maandagochtend kreeg de Rotterdamse voetbalclub een vervangende jubileumschaal. “We hadden er zondag twee, omdat ook Ajax in Tilburg kampioen kon worden. Vanochtend zijn we hier direct in de auto gestapt om het vervangende exemplaar naar Rotterdam te brengen.”

Tijdens de huldiging maandag moet het goud als het goed is dus weer schitteren. Deze keer kan er bovendien naar hartenlust met de schaal geschud worden: de gouden letters zijn dit keer erin geverfd.