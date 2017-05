Formatie mislukt. Of toch niet?

Het is mislukt tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Of in elk geval: vooralsnog. Volgens betrokkenen was het belangrijkste struikelpunt de onwil van GroenLinks om met Afrikaanse landen afspraken te maken over vluchtelingen zoals eerder met Turkije is gedaan: geld voor opvang in de eigen regio, in ruil voor potdichte grenzen. D66 steunde GroenLinks.

De breuk kwam sneller dan verwacht. Vóór het weekend liep het overleg over migratie al stroef, maar maandagochtend voorzagen weinig betrokkenen dat dit de laatste onderhandelingsdag zou worden. Toch moest informateur Edith Schippers aan het begin van de avond meedelen dat de vier uitgepraat zijn: „Er is oprecht geprobeerd het onmogelijke mogelijk te maken.”

Hoe definitief de gesprekken over de ‘regenboogcoalitie’ voorbij zijn, was op maandagavond onduidelijk. Niet één van de vier partijleiders sloeg de deur voor de anderen met een klap dicht. „Voor nu is het mislukt”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. De andere drie – Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) benadrukten vooral hoe jammer het was, hoe hard er was gewerkt en hoe goed de sfeer was geweest.

Informateur Schippers wilde niet ingaan op de vraag hoe definitief de breuk was. „Ik heb geen glazen bol”, zei ze. In de wandelgangen liepen de inschattingen uiteen van „de kans op lijmen is heel klein” tot „er is niets onherstelbaar beschadigd”.

Immigratie was een van de drie moeilijkste onderwerpen, naast het milieu en de inkomens. De partijen zouden dit thema eerst helemaal afmaken in hun onderhandelingen en daarna de andere doen. Vorige week waren ze ermee begonnen, op maandag werd duidelijk dat de verschillen te groot waren. Voordat de onderhandelaars opstapten, was afgesproken dat ze buiten de deur geen „schuldigen” zouden aanwijzen. Het moest „netjes” gaan.

Een voorlopige mislukking past bij de logica van de Nederlandse kabinetsformaties: voordat een ingewikkelde coalitie er kan komen, moeten alle andere opties onderzocht en geëlimineerd zijn. Pas dan kunnen de achterbannen het accepteren.

Foto’s ANP



De ChristenUnie, de meest logische vervanger voor GroenLinks aan tafel, is daar beducht voor. Die partij wil niet worden gebruikt als stand-in en zal alleen willen onderhandelen als het echt ‘einde verhaal’ is met deze vier. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers reageerde alleen met een tweet op de mislukte onderhandelingen: „Het verslag van de informateur en een debat daarover zullen nodig zijn om te weten te komen waarom.”

Toch lijkt de kans klein dat Segers een ondubbelzinnig ‘einde verhaal’-boodschap gaat lezen in het eindverslag van Schippers. Ze benadrukte een paar keer dat er achttien dagen was onderhandeld. Dat klinkt veel minder lang dan de acht weken waarin de ‘regenboogcoalitie’ is onderzocht. De gesprekken kwamen traag op gang, er kwam een rij experts langs en lang niet alle dagen van de werkweek werden benut. Als je wilt duiden hoe serieus de breuk is, zou je in Schippers’ woorden kunnen horen: misschien kan het overleg volgende keer wat intensiever.

Bij de inkomensverdeling was er nog niet het begin van een compromis tussen GroenLinks en de rechtse partijen VVD en CDA, zeggen betrokkenen. Klimaat was ook een moeizaam onderwerp, al was steeds het idee dat ze dáár wel uit zouden komen. Vanuit de VVD werd erbij gezegd dat GroenLinks dan niet moeilijk moest doen over de vluchtelingen. Die partij had toch „gewoon maar” veertien zetels.