Formatiepoging VVD, CDA, D66 en GroenLinks mislukt

De poging van VVD, CDA, D66 en GroenLinks om samen een kabinet te vormen is mislukt. Dat heeft informateur Edith Schippers maandagavond laten weten. De gesprekken tussen de vier partijen liepen maandag vast op het onderwerp migratie, zei Schippers op een ingelaste persconferentie.

Migratie “bleek de drempel die te groot was”, zei de informateur. Daar was “niet de vereiste gemeenschappelijke basis” en het lukte niet om de bestaande verschillen te overbruggen. Ook op andere gebieden liepen de onderhandelingen moeizaam, liet Schippers weten. Ze noemde in het bijzonder klimaat en inkomenspolitiek.

De informateur benadrukte wel dat er achttien dagen lang “ongelofelijk hard gewerkt is”. Het liep volgens Schippers dan ook niet mis op inzet, maar echt op inhoud. “De inhoudelijke verschillen zijn eenvoudigweg te groot gebleken.”

Partijen betreuren vastlopen gesprekken

De onderhandelaars, die na de persconferentie van Schippers één voor één een toelichting gaven, onderschreven deze conclusie. Mark Rutte zei dat de partijen donderdag en maandag echt de diepte in waren gegaan op het gebied van migratie en gezamenlijk concludeerden dat het niet ging lukken. Rutte “vindt het jammer” dat de gesprekken zijn mislukt, zegt hij, hoewel deze combinatie nooit de eerste voorkeur van de VVD was. Wel wilde de VVD hier “serieus naar kijken”, zei Rutte.

CDA-leider Sybrand Buma zei ook teleurgesteld te zijn dat de formatiepoging is mislukt. “We hebben alles geprobeerd om de verschillen te overbruggen””, zei Buma. Net als Rutte wilde hij nog niet zeggen welke coalitie van partijen hij nu onderzocht wil zien.

Alexander Pechtold van D66 noemde het “uitermate teleurstellend” dat de gesprekken zijn mislukt. Hij zei dat hij maandagochtend nog niet dacht dat de besprekingen zouden vastlopen. Hij wilde niet zeggen aan welke partijen het mislukken van de gesprekken lag, daar is volgens hem bij deze vier partijen “de sfeer niet naar”. Voor D66 was deze combinatie van partijen de eerste voorkeur. Of zijn partij nu een andere combinatie wil onderzoeken weet hij nog niet, hij wil eerst dinsdag met zijn fractie overleggen.

Ook Jesse Klaver zei het jammer te vinden dat de gesprekken zijn vastgelopen. “Ik had dolgraag een kabinet gevormd. Helaas is dat niet gelukt”, zei de leider van GroenLinks. Hij bedankte zijn collega-onderhandelaars voor de goede gesprekken van de afgelopen weken. Over of deze poging definitief is mislukt was Klaver niet heel duidelijk. “Voor nu is het mislukt”, zei hij.

Hoe nu verder?

Informateur Schippers werkt nu aan haar eindverslag van de mislukte gesprekken en zal dit “zo snel mogelijk afronden” en aan de Tweede Kamer sturen. Die debatteert dan snel, waarschijnlijk in een van de komende dagen, over het vastlopen van de formatie en hoe het nu verder moet.

Of er nog een mogelijkheid bestaat dat de onderhandelingen tussen deze vier partijen op een later moment hervat worden, wilde Schippers maandag niet zeggen. “Ik heb geen glazen bol, daar kan ik niet op vooruitlopen”, aldus de informateur.

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks spraken sinds eind maart over de mogelijkheden van een kabinet.