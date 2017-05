De geschiedenis van iets van de hele wereld

Van de “quarks enzo” uit het allervroegste begin van ons universum tot de kennelijk onvermijdelijke uitvinding van een dingenuitvinder door een dingenuitvinderuitvinder in 2028: de nieuwste video van de absurdistische muzikant, blogger en videomaker Bill Wurtz omvat “iets van de hele wereld”. Maar je moet goed opletten.

Wurtz’ video history of the entire world, i guess is in de paar dagen sinds de première op YouTube al meer dan tien miljoen keer bekeken. Het is een waardige opvolger van zijn vergelijkbare project history of japan, waarin hij in negen minuten een overzicht biedt van de laatste veertigduizend jaar geschiedenis van het land. Aan dat filmpje, dat op het oog weinig om het lijf heeft, heeft hij naar eigen zeggen 3,5 maand gewerkt.

History of the entire world, i guess is met zijn absurdistische teksten, hysterische montage en onnavolgbare verteltempo voor de liefhebber. Het ontstaan van het universum, de aarde, de complete evolutie en zo’n beetje de volledige menselijke geschiedenis (inclusief geopolitiek, technologische doorbraken en oorlogen) vliegt voorbij in nog geen twintig minuten.