Clifford Abrahams financieel directeur bij ABN Amro

Financieel directeur Clifford Abrahams van Delta Lloyd wordt de nieuwe financiële topman bij ABN Amro. Dat hebben Delta Lloyd en ABN Amro maandagavond in een persverklaring laten weten. Abrahams gaat op 1 september aan de slag bij de Nederlandse bank.

Abrahams volgt Alexander Rahusen op, die sinds december waarnam als ad interim financieel directeur. Men zocht al naar een nieuwe financiële topman sinds Kees van Dijkhuizen de leiding over de bank overnam van Gerrit Zalm.

Tot september blijft Abrahams werkzaam in zijn rol voor Delta Lloyd, waar hij werkt aan het goed verlopen van de overname door NN Group. Abrahams was sinds januari 2016 in functie bij Delta Lloyd. Daarvoor werkte hij voor verzekeringsbedrijf Aviva en bank Morgan Stanley.

Tanja Cuppen

Verder wordt Tanja Cuppen aangesteld als risicodirecteur, een functie die zij momenteel vervult bij de Noord-Amerikaanse tak van Rabobank. Zij gaat op 1 oktober aan de slag. Cuppen werkt sinds 1994 voor de Rabobank. Zij volgt bij ABN Amro Wietze Reehoorn op.

De benoemingen van Abrahams en Cuppen moeten nog worden goedgekeurd door de Europese Centrale Bank.