Boskalis schrapt 230 banen op het hoofdkantoor

Op het hoofdkantoor van Boskalis verdwijnen in de komende anderhalf jaar 230 banen. Dat heeft de baggeraar en maritieme dienstverlener maandag bekendgemaakt. Een deel van de arbeidsplaatsen verdwijnt door natuurlijk verloop en herplaatsing, maar er zullen ook gedwongen ontslagen vallen, zo laat het bedrijf weten.

Met de reorganisatie hoopt Boskalis 30 tot 35 miljoen euro te besparen. Bezuinigingen zijn volgens een kostenstudie van het bedrijf nodig vanwege de teruggelopen inkomsten, door voornamelijk de lage olieprijs.

Boskalis verwacht in ieder geval dit jaar nog een daling van de omzet door “uitdagende marktomstandigheden”. In de eerste drie maanden van 2017 daalde zowel de omzet als de winst van de baggertak ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook was er minder werk in de dienstverlening voor offshore energieprojecten, met een daling van zowel de omzet als de winst tot gevolg. De sleepdiensten bleven eveneens achter. Die diensten zijn sinds begin vorig jaar ondergebracht bij joint ventures.