Belegger De Vries laat onderzoek doen naar BK Group

Voormalig beleggersvoorman Peter Paul de Vries laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken bij trustkantoor BK Group. Vorige week meldde NRC dat het kantoor belastingontwijking door topvoetballers faciliteert en dat het een omstreden Mexicaanse politicus als klant had, ondanks witwasverdenkingen.

Ook heeft opsporingsdienst FIOD dossiers over zakelijke belangen van verdachte Oekraïense politici opgehaald bij BK Group en zijn er grote vraagtekens bij de manier waarop het bedrijf haar ‘compliance’ – de controle van wet- en regelgeving - heeft geregeld.

Onafhankelijke derde partij

De Vries meldde maandagochtend in een persbericht dat er “is besloten een onafhankelijke derde partij te verzoeken onderzoek te doen naar de compliance en de in de media genoemde zaken”. De oud-voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is met zijn beursfonds Value8 grootaandeelhouder in de BK Group.

Door de ophef rond BK Group stelt Value8 bovendien de publicatie van het jaarverslag opnieuw uit, ditmaal tot 17 mei. De jaarrekening zal dan nog niet voorzien zijn van een goedkeurende verklaring van de accountant, aldus De Vries in het persbericht.

Dat is niet de eerste keer. Op 30 april – de uiterste dag dat beursgenoteerde bedrijven hun jaarrekening over het voorgaande jaar moeten indienen – meldde De Vries dat de controle door de accountant twee weken langer zou gaan duren. Dat wordt nu tot nader orde uitgesteld. Volgens de voormalig voorvechter van beleggersbelangen is er “geen inschatting te geven van de termijn die daarmee gemoeid is”.

Geldende regelgeving

De Vries meldt verder dat hij geen reden heeft om aan te nemen dat BK Group zich niet aan de geldende regelgeving houdt. Vorige week meldde hij dat hij geen enkele kennis had van de zaken van LMP Bomore, de vennootschap van BK Group die de belastingontwijking door topvoetballers faciliteert. Onder meer Angel di Maria (Paris Saint Germain) en Luis Suarez (FC Barcelona) sluisden via dit bedrijf miljoenen naar Panama.

Uit onderzoek van NRC bleek echter dat De Vries wel degelijk op de hoogte was van de gang van zaken bij LMP Bomore en dat hij mee had geholpen met het openen van een bankrekening op Curaçao voor het bedrijf. Dat was nodig omdat ABN Amro in 2015 geen bankzaken meer wilde doen voor LMP Bomore.

Volgens Value8 behaalde BK Group vorig jaar een omzet van circa 7 miljoen euro en boekte een bedrijfsresultaat van ruim drie ton.