Alle Rotterdamse agenten al sinds april stand-by

Het kampioenschap van Feyenoord heeft een zo groot beslag gelegd op de Rotterdamse politie, dat al vanaf half april alle agenten in weekends en op vrije dagen gedwongen stand-by waren. Niet eerder had de hele eenheid weken achtereen piket. Het blijkt uit een reconstructie van NRC, dat achter de schermen bij de politie en de gemeente mee keek bij de voorbereidingen op een kampioenschap van de club.

Tijdens de kampioenswedstrijd en de huldiging werden beide dagen duizend agenten ingezet. Maar omdat agenten wettelijk niet zulke lange dagen mogen maken, waren daarvoor in de praktijk veel meer dan tweeduizend politiemensen nodig. Daarom is een beroep gedaan op andere eenheden in het land. Er kwam beide dagen bijstand uit onder meer Groningen, Tilburg en Den Haag. Zelfs uit België kwam steun, met paarden. Begin dit jaar was de druk op de politie al hoog, blijkt uit een e-mail van politiechef Frank Paauw aan zijn eenheid, half april.

Toen de spanningen daarna per wedstrijd opliepen, was nog veel meer inzet nodig. Zelfs bij uitwedstrijden stonden de afgelopen weken in het Rotterdamse centrum en rond de Kuip politie en ME paraat.