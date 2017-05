Zoveel verdienen de cybercriminelen achter WannaCry

De ransomware van WannaCry, die je computer versleutelt en pas na betaling van losgeld weer vrijgeeft, werd de afgelopen dagen wereldnieuws. Hackers slaagden erin om zeker 200.000 slachtoffers te maken in 150 verschillende landen.

De criminelen eisen van alle slachtoffers 300 of 600 dollar in bitcoin, maar de berichten over de exacte opbrengsten verschilden. Journalisten van Quartz ontwikkelden een Twitterbot die gekoppeld werd aan de drie bitcoin-wallets van de hackers. Op die manier kun je live meekijken wat de criminelen aan hun misdaad verdienden.

Dat gaat Via het twitteraccount @actual_ransom en ziet er als volgt uit:

De verspreiding van de ransomware werd zaterdag stopgezet door een 22-jarige cyberdeskundige, die bij toeval achter de oplossing kwam.

Onder de slachtoffers waren Britse ziekenhuizen, een Spaanse telefoonprovider, en een grote uitbater van parkeergarages - waardoor ook in Nederland mensen niet bij hun auto konden.