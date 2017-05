Minstens twee doden door ontspoorde trein Griekenland

In het noorden van Griekenland zijn zaterdagavond minstens twee doden gevallen toen een trein met hoge snelheid ontspoorde. Dat meldt persbureau AP zondag. Zeven anderen zijn ernstig gewond geraakt en liggen nog in het ziekenhuis. Onder de gewonden is ook de machinist. Hoe de trein heeft kunnen ontsporen is nog niet bekend.

Er waren zeventig passagiers aan boord op het moment van het ongeval. De trein reed tussen Athene en Thessaloniki en ontspoorde toen de rit door Adendro voer. Adendro ligt 40 kilometer ten westen van Thessaloniki.

Eén van de wagons heeft de begane grond van een huis geramd. Geen van de bewoners is gewond geraakt.

De plek waar het ongeluk plaatsvond