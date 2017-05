Oostenrijkse ÖVP kiest Kurz als nieuwe leider

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz is de nieuwe partijleider van de conservatieve ÖVP, zo maakte Kurz zondagavond zelf via een live-stream op Facebook bekend. Kurz kondigde eveneens aan maandag direct met bondskanselier Christian Kern en bondspresident Alexander Van der Bellen te overleggen om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, die wat hem betreft al in september moeten plaatsvinden.

Vervroegde verkiezingen leken al eerder deze week onvermijdelijk, nadat de vorige voorzitter van de ÖVP Reinhold Mitterlehner plotseling zijn aftreden bekend maakte. Als aanleiding voor zijn vertrek gaf Mitterlehner aan geen zin meer te hebben in de voortdurende interne strijd binnen zijn partij. Met het wegvallen van Mitterlehner als partijleider escaleerden de al langer woekerende problemen binnen de regeringscoalitie, zo beschreef correspondent Caroline de Gruyter vrijdag.

Na het plotselinge aftreden van ÖVP-voorzitter Reinhold Mitterlehner, op 10 mei, achten analisten het vrijwel onmogelijk dat deze coalitie het nog bijna anderhalf jaar houdt. Toen twee dagen later bekend werd dat Mitterlehner waarschijnlijk wordt opgevolgd door minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz, leken zij gelijk te krijgen. Kurz verklaarde onmiddellijk dat hij niets ziet in doormodderen in de vermolmde coalitie, en noemde „vervroegde verkiezingen de beste weg”.

Eerder zondag bevestigde bondskanselier Kern al tegen Oostenrijkse media dat die vervroegde verkiezingen onvermijdelijk zijn geworden, nu het vertrek van Mitterlehner de huidige regeringscoalitie in een crisis stortte. Al maanden rommelde het in de coalitie tussen de conservatieve ÖVP en de sociaaldemocratische SPÖ. In zijn verklaring zondagavond sprak Kurz van een “al maanden durende verkiezingsstrijd”, hoewel de verkiezingen eigenlijk pas gepland stonden voor het najaar van 2018.

Het parlement moet zich nog wel uitspreken over vervroegde verkiezingen.

Peilingen

Die verkiezingen zijn een gok, omdat de ÖVP er in peilingen niet goed voorstaat en de rechts-populistische FPÖ als grootste uit de bus lijkt te komen. De populaire Kurz denkt echter dat de partij onder zijn leiding een boost zal krijgen. Peilingen suggereren dat het leiderschap van Kurz de partij inderdaad zal doen opleven.

De laatste peilingen van 9 mei, vóórdat Kurz het voorzitterschap overnam, voorspelden nog een winst voor de FPÖ met 29 procent. De ÖVP scoorde toen slechts 21 procent, de socialistische SPÖ 28 procent.