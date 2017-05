Noord-Korea lanceert opnieuw raket

Noord-Korea heeft zondagochtend (lokale tijd) opnieuw een langeafstandsraket gelanceerd, zo meldt persbureau Reuters. De raket legde tussen de zevenhonderd en achthonderd kilometer af en kwam terecht in de Japanse Zee.

De mogelijkheid bestaat dat het om een nieuw type raket gaat. Volgens de Japanse minister van Defensie Tomomi Inada zou de raket een totale hoogte hebben bereikt van tweeduizend kilometer; aanmerkelijk hoger dan eerdere lanceringen. De totale vluchttijd zou rond de 30 minuten hebben gelegen.

Provocatie

Pyongyangs meest recente lancering wordt in Zuid-Korea gezien als een provocatie richting Moon Jae-in, die afgelopen woensdag aantrad als president. Moon noemde de lancering zondag in zijn een eerste nationale veiligheidsraad een “duidelijke schending” van VN-resoluties.

Een woordvoerder van Moon liet weten dat de president open staat voor dialoog met het Noorden, “(…) maar deze kan alleen gevoerd worden als het Noorden zijn houding verandert.”

Internationale reacties

Kort na de lancering was er telefonisch contact tussen Japan en Zuid-Korea, evenals met Herbert McMaster, de veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Trump. Het Witte Huis suggereerde in een reactie dat Trump “zich niet kon voorstellen dat Rusland hier blij mee is.” De raket kwam op zee neer, dichter bij Russisch grondgebied dan bij dat van Japan.

In een eerste reactie heeft China, de belangrijkste bondgenoot van het Noord-Koreaanse regime, zich afkeurend afgesproken over de lancering. “China is tegen lanceringen van Noord-Korea die indruisen tegen resoluties van de VN-Veiligheidsraad”, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Beijing riep verder alle partijen op tot kalmte.