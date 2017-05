Ja , die vielen ondertussen. ADO is op 2-1 gekomen thuis tegen Excelsior, Utrecht staat met 0-1 voor in Alkmaar en Groningen is op 1-3 gekomen in Twente.

Daar lijkt Ajax er verder ook niet veel nut meer in te zien. De stand is 0-0, met Ajax wel als bovenliggende partij.

Oussama Idrissi zet de 1-2 op het bord in Twente en met Heerenveen en Heracles op achterstand betekent dit dat Groningen het laatste play-off ticket in handen heeft.

Gekkenhuis op het Stadhuisplein! Man in rolstoel gaat de lucht in: "We worden kampioen!" #Feyenoord

Ook in het centrum van Rotterdam is een groot volksfeest losgebarsten bij de 2-0 stand.

De Kuip is een gekkenhuis. Wat een sfeer, wat een publiek dat achter de ploeg is gaan staan voor die eerste landstitel in 18 jaar. Onze mannen ter plaatse:

0:38 - Dirk Kuyt's goal was the fastest Eredivisie goal by Feyenoord since @GPelle19 on November 11 2012 (22 seconds). Guide.

Steven Verseput, de helft van ons duo in De Kuip, legt de ambiance even vast:

Behalve in Rotterdam is onze sportredactie ook in Tilburg vertegenwoordigd. Voetbalverslaggever Bart Hinke is ter plaatse:

Hij speelde ooit 19 duels voor Feyenoord maar is nu in vorm voor Heracles. Samuel Armenteros heeft een boodschap:

Voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord-Heracles heeft de politie zondag op het Stadhuisplein in Rotterdam een handvol personen opgepakt. De politie liet weten dat de opgepakte voetballiefhebbers discriminerende teksten riepen. Ook op andere plekken in de stad zijn mensen aangehouden, onder meer voor het bezit van vuurwerk. Een klein uur voor de wedstrijd liet de politie weten dat de middag tot dusver zonder grote problemen verloopt en dat er heel veel voetballiefhebbers op de been zijn.

De gemiddelde leeftijd van Ajax in Tilburg is 20 jaar en 139 dagen.

Zowel in Rotterdam als Tilburg zijn de ploegen het veld op om aan de warming up te beginnen. In Rotterdam zag dat er als volgt uit:

Sparta gaat op bezoek bij Go Ahead, dat vorige week degradeerde. Ook voor de Rotterdammers geldt: winnen is een must, maar dan nog is het afhankelijk van NEC en Roda. ADO tegen Excelsior is de laatste wedstrijd en gaat helemaal nergens meer om.

Maar ook Heerenveen wil dat laatste plekje voor de play-offs. Thuis moet dan in elk geval niet verloren worden van NEC, dat juist móet winnen om uit de nacompetitie te blijven. Maar zelfs dan is het afhankelijk van wat Roda en Sparta vanmiddag doen.

FC Twente speelt nergens meer om. Het is bijzonder knap dat de ploeg ondanks alle financiële noodverbanden als zevende aan de laatste speeldag begint. Maar het is uitgesloten van Europees voetbal, en dus klaar. Groningen komt op bezoek en kan bij winst Heracles voorbij voor het laatste play-offs ticket.

Roda JC probeert vanmiddag nacompetitie te ontlopen. Winnen bij Vitesse telt overleving veilig, in elk ander resultaat is het afhankelijk van wat Sparta en NEC doen. De Limburgers hebben zichzelf in een dermate idiote situatie gebracht dat het voorlopig vier begrotingen heeft moeten opstellen voor volgend seizoen.

Waar zit ‘m de moeilijkheid dan in? Behalve de immense druk van ‘het móet nu of een heel seizoen ligt aan duigen’? De crux zit ‘m vooraf óók in dat Heracles nog een punt nodig heeft om zeker te zijn van de play-offs voor Europees voetbal. Als het verliest, zijn de Almeloërs hiertoe afhankelijk van of FC Groningen weet te winnen bij FC Twente.

5 - @Feyenoord have managed five clean sheets in Eredivisie home games in 2017, as many as in the whole of 2016. Wall.

“Aan het begin van het seizoen ha je er voor getekend om op de laatste dag 1 punt voorsprong te hebben. Je moet daar ook een beetje van genieten, want de druk is er toch altijd wel bij Feyenoord. We hebben dit jaar laten zien dat we thuis van iedereen kunnen winnen.”

“Sommige ploegen hebben niet de kans om een kampioenswedstrijd nog een keer te spelen. Wij wel. Je hebt de wedstrijd verloren, maar niet het kampioenschap. Ik denk dat dat gevoel gedurende de week bij de ploeg is gaan overheersen. Je hoopt dat je het in één keer beslist, maar nu hopen we dat tegen Heracles te doen.”

In de afgeladen Kuip is de kampioensschaal inmiddels gearriveerd. Ook reist er vandaag een replica van de schaal naar Tilburg, voor het geval Ajax er alsnog met de titel vandoor gaat.

En dan nu: de scenario's

De scenario's voor vanmiddag: zolang Feyenoord wint, is het kampioen. Ajax mag zelf in geen enkel geval verliezen, want ook dan is de koploper sowieso de nieuwe titelhouder. Bij elk ander resultaat dan winst voor Feyenoord, is de beslissing afhankelijk van wat Ajax klaarspeelt in Tilburg.

Feyenoord wint

Feyenoord kampioen

Feyenoord speelt gelijk, Ajax wint

Ajax kampioen

Feyenoord speelt gelijk, Ajax speelt gelijk of verliest

Feyenoord kampioen

Feyenoord verliest, Ajax wint

Ajax kampioen

Feyenoord verliest, Ajax speelt gelijk

Doelsaldo bepaalt. Feyenoord zou dan met minstens 6 goals verschil moeten verliezen om Ajax kampioen te maken. Is het doelsaldo - nu +5 in voordeel van Feyenoord - aan het einde van de middag gelijk, dan wordt gekeken naar het totaal aantal gemaakte doelpunten. Is dat óók gelijk, dan: