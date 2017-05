Live: Verstappen valt uit na botsing in eerste ronde

Hamilton ook naar de pits 21/66: Hamilton lijkt op een andere strategie te zitten dan Vettel. Hij maakt zijn eerste pitstop zeven ronden later dan de Duitser. In tegenstelling tot Vettel schakelt Hamilton over van de soft-banden naar de iets slijtvastere medium-banden, zodat hij in theorie geen pitstop meer hoeft te maken. Hamilton komt 8 seconden achter Vettel terug op de baan. Bottas leidt de race nu.

Vettel naar de pits! 15/66: Raceleider Vettel komt de pits binnen! Hij wisselt naar een set soft-banden. Dat betekent dat hij sowieso nog één pitstop gaat maken, want hij moet verplicht nog op een andere bandensoort rijden. Vettel valt terug naar de vierde plek, Hamilton erft de leiding. Kan de Mercedes-coureur nu snel genoeg gaan om zijn Ferrari-rivaal voor te blijven, nadat hij straks zelf ook een pitstop heeft gemaakt?

Alonso stopt als eerste 13/66: Fernando Alonso maakt als eerste een pitstop. De Spanjaard hoopte voor eigen publiek te verrassen vanaf de zevende startplek, maar na een botsing met Felipe Massa in de eerste bocht vervloog die hoop. Nu ligt de McLaren-coureur veertiende.

Vettel houdt Hamilton op afstand 7/66 ronden: In de eerste ronden van de race houdt Vettel Hamilton op afstand. Het verschil schommelt rond de 2,5 seconde. Daarmee zit Hamilton te ver weg om het inhaalhulpje DRS te kunnen gebruiken. Derde man Bottas ligt al bijna 8 seconden achter op de leiding.

Vettel aan kop Sebastian Vettel heeft Lewis Hamilton verschalkt bij de start, hij leidt nu de race. Hamilton is tweede, voor zijn teamgenoot Bottas. Na het wegvallen van Räikkönen en Verstappen heeft Ricciardo de vierde plek geërfd. De Force India's liggen op de plekken vijf en zes. Ook thuisfavoriet Fernando Alonso schoot vanaf zijn zeven startplek van het asfalt: hij is nu elfde.

Verstappen van de baan! Max Verstappens race lijkt direct na de start in duigen te vallen. Hij krijgt een beuk van Kimi Räikkönen, schiet rechtdoor in de eerste bocht en moet stapvoets verder. Voor Räikkönen zit de race er, met een gebroken voorwiel, op.

Opwarmronde De opwarmronde is onderweg. Nog een minuut of twee, dan gaat het los.

De WK-stand Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje is dit de stand in het wereldkampioenschap:

1. Sebastian Vettel (Ferrari), 86 punten

2. Lewis Hamilton (Mercedes), 73

3. Valtteri Bottas (Mercedes), 63

4. Kimi Räikkönen (Ferrari), 49

5. MAX VERSTAPPEN (Red Bull), 35

6. Daniel Ricciardo (Red Bull), 22

Voorbeschouwing: wint Max opnieuw in Barcelona? Zoals bij elke race, blikte NRC afgelopen week met oud-Formule 1-coureur en autosportkenner Jan Lammers vooruit. Maakt Max Verstappen kans zijn kunststukje van vorig jaar te herhalen? Bekijk hier de video.

De startopstelling Lewis Hamilton, de drievoudig wereldkampioen in dienst van Mercedes, veroverde gisteren zijn tweede pole position van het seizoen. Achter hem start WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) op de tweede plek. Mercedes-rijder Valtteri Bottas, die twee weken geleden zijn eerste GP won, is derde. Op de vierde plek staat in zijn Ferrari Bottas' landgenoot Kimi Räikkönen. Daarachter vertrekken Max Verstappen en diens teamgenoot bij Red Bull Daniel Ricciardo. Fernando Alonso, de grote favoriet van het thuispubliek, zorgde voor een kleine sensatie door in zijn gebrekkige McLaren-Honda de zevende startplek op te eisen.

Verbeterde auto's, nieuwe kansen De Grand Prix van Spanje is traditioneel de eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Relatief dichtbij de hoofdkwartieren van de raceteams, die daardoor allerlei verbeterde onderdelen voor hun auto's kunnen meenemen. Voor Max Verstappens Red Bull-team is de noodzaak hoog: de blauwe bolide kwam in de eerste vier races veel tekort ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Hoewel die renstallen ook niet stil hebben gezeten, leek Verstappen gisteren in zijn verbeterde Red Bull inderdaad wat dichterbij zijn rivalen te zijn gekomen. In de kwalificatie, waar hij zich als vijfde op de startopstelling plaatste, was het verschil met de kop van het veld nog maar een halve seconde. Lees ook: Een vijfde startplek die Verstappen, en Red Bull, hoop geeft