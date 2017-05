In 2016 racegeschiedenis, nu grand prix om snel te vergeten

Ze waren in een colonne van 26 tourbussen naar de race gekomen. Allemaal van dezelfde organisatie die Formule 1-reizen organiseert. Uren in de bus naar Barcelona, zij met z’n drieën uit Medemblik. Natuurlijk voor Max Verstappen, zegt een van de mannen, gekleed in een vaal oranje shirt. Maar het kwam ook toevallig net zo uit. Ze zaten op een van de groene verhogingen in het fangedeelte in de brandende lentezon en zouden een half uurtje later plaatsnemen op de hoofdtribune, waar het oranje opvallend aanwezig was. Ze hoopten op een stuntje. Weer zo’n historische race als vorig jaar? Nee, dat is niet redelijk, zij volgden de sport ook. Misschien plek vier, dat zou al best aardig zijn.

De race op het Circuit de Catalunya, vorig jaar door Verstappen tot heilige Nederlandse racegrond gemaakt, was zondag nog geen bocht onderweg, of hij was al voorbij. Voor hem, voor die drie mannen en voor die duizenden andere Nederlanders die al dan niet met onrealistische verwachtingen naar Spanje waren gekomen. Verstappen had er eerder deze week al voor gewaarschuwd, hij vermoedde dat al die mensen stiekem zouden hopen op een herhaling. Maar, zei hij, dat gaat echt niet lukken. Niet dat hij had verwacht dat het de kortste race in zijn nog jonge carrière in de Formule 1 zou worden. Hij kon in ieder geval na even nadenken geen kortere bedenken.

Het werd een nachtmerrie die door de ironie bijna poëtisch werd. De twee mannen die vorig jaar in de laatste ronden na het uitvallen van de beide Mercedessen een verbeten gevecht voerden om de winst, werden nu de enige slachtoffers van een ouderwetse kettingreactie. Kimi Raikkonen (Ferrari) werd door landgenoot Valtteri Bottas (Mercedes) geschampt en raakte op zijn beurt weer de Red Bull van Verstappen. Raikkonen kon met een band die er opeens horizontaal op zat verder, Verstappen kon, nadat hij zijn vuist uit frustratie nog boven de cockpit had laten zien, in slakkentempo richting de garage rijden.

Appen en ‘snappen’

Hij kon niets anders dan de rest van de anderhalf uur die hij in zijn auto had willen zitten gebruiken om wat te whatsappen en te snapchatten. Beetje de race kijken. Zien hoe zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, vorig jaar op een vierde plek nog slachtoffer van de voorkeursstrategie van Red Bull, naar het podium reed achter winnaar Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari).

Ik word liever door veel te riskeren een keer derde dan mijn rondjes rijden voor een vijfde plek.

Hij had niets anders gedaan in die eerste bocht, zei hij later op de bovenverdieping van het Red Bull-vertrek. „Ik zag een gat. Als het Bottas en Raikkonen niet gebotst waren, dan had ik meteen twee man gepakt.”

Natuurlijk had hij risico genomen – „ja, je kunt er ook rustig achteraan toeren” – maar er was geen sprake van dat hij dat niet zou nemen vanaf zijn vijfde startplek. „Ik word liever door veel te riskeren een keer derde dan mijn rondjes rijden voor een vijfde plek.” Bottas had na de race Verstappen en Raikkonen voor de camera’s zijn excuses aangeboden. „Da’s mooi, maar daar koop ik niets voor”, zei Verstappen lachend.

Perfecte ronde

Grote Prijs van Spanje, Barcelona 1. Hamilton (GBr) Mercedes 2. Vettel (Dui) Ferrari 3. Ricciardo (Aus) Red Bull 4. Perez (Mex) Force India 5. Ocon (Fra) Force India 6. Hülkenberg (Dui) Renault 7. Wehrlein (Dui) Sauber 8. Sainz (Spa) Toro Rosso 9. Kvyat (Rus) Toro Rosso 10. Grosjean (Fra) Haas Stand WK 1. Vettel (Dui) Ferrari 104 p. 2. Hamilton (GBr) 98 3. Bottas (Fin) Mercedes 63, 4. Raikkonen (Fin) Ferrari 49 5. Ricciardo (Aus) RedB 37 6. Verstappen (Nl) Red B 35

De dag ervoor had hem nog wel zo hoopvol gestemd. Na de kwalificatie zat hij vrolijk aan een van de kleine tafeltjes van het Red Bull-onderkomen te vertellen dat hij in de kwalificatie een „nagenoeg perfecte” ronde had gereden. Het had wederom ‘maar’ een vijfde startplek opgeleverd, maar deze had een mooi randje, want het gat met de Mercedes van Lewis Hamilton op pole was slechts ruim een halve seconde, kleiner was het gat dit jaar nog niet geweest. De upgrades van de auto waar vooraf veel over was gespeculeerd, hadden effect, zagen ze bij Red Bull. De achterstand per ronde was de voorgaande races meer dan een seconde geweest. Het was een signaal voor het team dat ze, wanneer er een nieuwe motor van Renault komt, die aansluiting met de top nog gaan vinden.

Dat gegeven is ook wat Verstappen wilde meenemen uit Barcelona, de race kon hij al snel achter zich laten. Hij kon er immers toch niets aan doen. Maar of het niet extra zuur was dat het gebeurde met al die Nederlanders rond de baan? „Nou ja, voor mij was het natuurlijk ook teleurstellend. Maar het was mooi om ze allemaal te zien. Ik denk dat er meer Nederlanders waren dan Spanjaarden.”