Groot-Brittanie trekt extra geld uit na cyberaanval ziekenhuizen

De Britse regering stelt 50 miljoen pond (ruim 58 miljoen euro) beschikbaar om ziekenhuizen beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Dat heeft de Britse minister van Defensie Fallon zondag gezegd in een interview met de BBC. Directe aanleiding is de grootschalige cyberaanval van vrijdag, die de computersystemen van enkele Britse ziekenhuizen gijzelde. Daardoor werd ziekenhuisinformatie onbereikbaar en konden er geen nieuwe patiënten geholpen worden.

Het geld is bedoeld om te zorgen dat de verouderde Windows-computersystemen worden vernieuwd, en beter worden beschermd tegen aanvallen van buitenaf. In totaal trekt de Britse overheid bijna 2 miljard pond(ongeveer 2,35 miljard euro) uit voor een betere bescherming van overheidssystemen tegen cyberaanvallen.

Ransomware

Vrijdag legde een wereldwijde cyberaanval computersystemen in landen over de hele wereld plat. 200.000 slachtoffers in 150 landen (waaronder de Verenigde Staten, China en Taiwan) werden geconfronteerd met zogenoemde gijzelingssoftware, waarbij gebruikers geld moeten betalen om hun computer opnieuw te laten opstarten en hun bestanden terug te krijgen. Wie er achter de aanval zit is nog niet duidelijk.

Hoewel in Nederland nauwelijks slachtoffers zijn, waarschuwde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wel specifiek organisaties uit zogeheten vitale sectoren, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en water-, gas-, en elektriciteitsvoorziening.