Feyenoord voor het eerst in 18 jaar kampioen

Feyenoord is voor de vijftiende keer landskampioen geworden, na een 3-1 zege zondagmiddag op Heracles Almelo in de laatste speelronde. Het is de eerste titel sinds 1999.

Aanvoerder Dirk Kuijt was cruciaal, hij zorgde voor een hattrick. Na 38 seconden maakte hij het openingsdoelpunt, toen vuurwerkrook nog door de Kuip trok. Hij jaagde door op verdediger Mike te Wierik, die uitgleed, en ramde uit een lastige hoek de 1-0 binnen.

In de twaalfde minuut zorgde hij voor de 2-0. Hij kopte een perfecte voorzet van aanvaller Eljero Elia, doorgekomen op links, hard binnen.

Het was het ideale scenario voor Feyenoord: snel op voorsprong komen en dan met de steun van het thuispubliek de wedstrijd uitspelen. Het debacle van vorige week, toen het met 3-0 werd verloren bij Excelsior, werd zo snel naar de achtergrond gedrukt.

Tien minuten voor tijd zorgde Kuijt ook voor de 3-0, uit een strafschop. Het shirt ging uit na de goal, de titel was definitief zeker. Kuijt keerde in 2015 terug bij Feyenoord om kampioen te worden, in die missie is hij nu geslaagd. Mark-Jan Fledderus maakte in de slotfase nog de 3-1.

Kuijt speelde zondag alleen omdat middenvelder Tonny Vilhena geschorst was voor dit duel. Op zijn 36ste toonde Kuijt aan hoe belangrijk hij nog kan zijn voor Feyenoord. De grote vraag is of hij na dit seizoen nog doorgaat.

Een feest barstte los in de Kuip. ‘We worden kampioen’, klonk het minuten voor tijd. Oud-doelman Jerzy Dudek reikt zondagmiddag de kampioensschaal uit.