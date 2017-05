Emmanuel Macron geïnaugureerd als president Frankrijk

Emmanuel Macron is zondagmiddag in Parijs geïnaugureerd als de nieuwe president van Frankrijk. In zijn eerste toespraak als president riep hij op tot eenheid in het verdeelde Frankrijk.

Macron sprak de wil uit om de “verdeeldheid en de breuken” in de Franse samenleving te overbruggen. “De wereld en Europa hebben Frankrijk meer dan ooit nodig. Een sterk Frankrijk, dat zich duidelijk uitspreekt voor vrijheid en solidariteit.”

Verder beloofde Macron dat onder zijn leiding de arbeidsmarkt flexibeler wordt gemaakt, en er betere omstandigheden worden gecreëerd voor groei in het Franse bedrijfsleven. Innovatie zal centraal staan in zijn beleid. “Vanaf vanavond ben ik aan het werk.”

Volgens correspondent Peter Vermaas slaagde Macron er direct in om een presidentiële toon aan te slaan.

Macron ontmoette voor zijn toespraak zijn voorganger François Hollande, die na een formele machtsoverdracht van een uur het Élysée - en daarmee het presidentschap - achter zich liet. Daarop vond de inauguratie plaats, waarbij president van de Franse constitutionele raad Laurent Fabius de officiële verkiezingsuitslag bekendmaakte: 66 procent voor Macron tegenover 34 procent voor Marine le Pen van het Front National.

Na de inauguratietoespraak van Macron klonken 21 kanonschoten, als onderdeel van de ceremonie. Met zijn 39 jaar is Macron het jongste Franse staatshoofd sinds Napoleon Bonaparte. Hij is de 25ste president van Frankrijk.