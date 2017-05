China investeert extra 113 miljard dollar in nieuwe Zijderoute

China gaat 113 miljard dollar (ongeveer 100 miljard euro) extra investeren in het zogenoemde ‘nieuwe Zijderoute-project’. De Aziatische grootmacht doet de investering bovenop de 90 miljard dollar (ruim 82 miljard euro) die al is geïnvesteerd. Dat kondigde de Chinese premier Xi Jinping aan tijdens de ’Eén Gordel, Eén Weg’-top in Peking. Het project is het grootste ontwikkelingsprogramma in de economische geschiedenis van Azië.

Door middel van het nieuwe Zijderoute-project (ook bekend als Eén Gordel, Eén Weg), vernoemd naar de oude route van Arabische en Chinese zijdehandelaren, wil China met (spoor)wegen, havens, pijplijnen en glasvezel een economische impuls geven aan de economieën ten westen en zuiden van het land. Het project wordt internationaal vergeleken met het Amerikaanse Marshallplan voor Europa na de Tweede Wereldoorlog. Chinese ontwikkelingsbanken hebben meer dan 1.000 miljard dollar gereserveerd voor het plan.

Het bedrag van 113 miljard dollar moet worden opgebracht door verschillende investeerders, waaronder de landelijke overheid, steden en banken. De Chinese overheid zal jaarlijks 14,5 miljard dollar extra investeren in het China Silk Road-fonds. De Chinese Investeringsbank brengt 36 miljard dollar (33 miljard euro) in. De rest van het bedrag wordt door Chinese banken in de vorm van leningen uitgezet.

Argwaan

Het ‘Eén Gordel, Eén Weg’-project is in 2014 opgezet omdat de eigen economische groei in China zijn einde nadert. Toekomstige groei moet komen uit nieuwe afzetgebieden in omringende werelddelen (zoals Zuidoost-Azië, Centraal-Azië en Afrika), waar de infrastructuur veelal onderontwikkeld is.

Andere economische grootmachten zoals Rusland, India en de Verenigde Staten kijken met argusogen naar de enorme investeringen van China. Met de investeringen groeit de invloed van China in Azië. India besloot geen delegatie naar Peking te sturen. Rusland daarentegen lijkt om. Tijdens de top benadrukte de Russische president Poetin “het belang van economische ontwikkeling in de regio, om zo de bodem voor terrorisme weg te nemen”.