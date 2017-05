Exitpolls: ‘SPD fors onderuit in Noordrijn-Westfalen’

Bij deelstaatverkiezingen in de Duitse staat Noordrijn-Westfalen stevent de CDU af op een forse overwinning, zo blijkt uit de eerste exitpolls die om 18.00 uur bekend werden. Volgens een prognose van televisiezender ARD is de christendemocratische partij van Angela Merkel de grootste geworden met circa 34,3 procent van de stemmen. De sociaaldemocratische SPD, die traditioneel de grootste is in Noordrijn-Westfalen, volgt op afstand met 30,5 procent van de stemmen.

Het is de derde nederlaag op rij voor de sociaaldemocraten, die bij eerdere deelstaatverkiezingen in Saarland en Sleeswijk-Holstein ook al onderuit gingen. Met het aantreden van een nieuwe partijleider in de persoon van Martin Schulz begin dit jaar hoopte de partij aan populariteit te winnen. Maar hoewel de SPD in peilingen aanvankelijk een flinke sprong maakte, bleef daadwerkelijk resultaat bij de afgelopen verkiezingen uit. De vooruitzichten voor de landelijke Bondsdagverkiezingen die in september worden gehouden zijn hiermee op een dieptepunt beland.

De nederlaag is met name een hard gelag voor de huidige minister-president van Noordrijn-Westfalen, de populaire SPD-politica Hannelore Kraft. Toen Schulz er in de peilingen nog uitstekend voor stond merkte hij op dat wanneer Kraft de verkiezingen in Noordrijn-Westfalen zou winnen, hijzelf de Bondsdagverkiezingen zou winnen. Het liep anders. Even na het bekend worden van de prognose maakte Kraft zondagavond bekend terug te treden als leider van de SPD in de deelstaat.

JuurdEijsvoogel Juurd Eijsvoogel Dringende vraag voor SPD - wie heeft in de partij nog een idee hoe de kar uit de modder getrokken kan worden - voor verkiezingen september? 14 mei 2017 @ 16:25 Volgen

Coalitie

Ook de Groenen verliezen in Noordrijn-Westfalen, en gaan van 11 procent naar 6 procent van de stemmen. De liberale FDP wist juist beter te scoren dan vijf jaar geleden, met een groei van rond de 3 procent. Vooralsnog lijkt dat resultaat onvoldoende om samen met de CDU één regering te kunnen vormen. Het is echter nog onduidelijk of de kleine linkse partij Die Linke de kiesdrempel van 5 procent heeft gehaald. De huidige prognose geeft Die Linke precies 5 procent, maar mocht de partij daar uiteindelijk onder blijven dan gaan de zetels naar de grootste partij en zou een coalitie tussen de CDU en de FPD alsnog mogelijk worden.

JuurdEijsvoogel Juurd Eijsvoogel Positie Merkel in eigen partij nu ook versterkt, na deze overwinning van de CDU in noordrijn-westfalen: derde zege in deelstaat op rij 14 mei 2017 @ 16:29 Volgen

De rechts-populistische partij Alternative fur Deutschland haalt in de huidige prognose 7,5 procent van de stemmen en komt daarmee voor het eerst in het parlement van de deelstaat.

Dit bericht wordt bijgewerkt.