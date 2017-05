Wit met een X-factor

Welbeschouwd is Libanon als wijnland op de kaart gezet door één man, de in 2014 overleden Serge Hochar. Ondanks alle turbulentie in land en regio slaagde hij erin om op zijn Château Musar in de Bekaa Vallei wijnen te maken die inmiddels wereldfaam genieten. Hochar is opgeleid door de legendarische wijnprofessor Émile Peynaud. Hij vergaarde de eerste internationale roem in 1979 toen zijn oogst van 1967 de hoogste onderscheiding kreeg tijdens een Britse wijnwedstrijd, en werd vervolgens bezongen in Decanter, het wijnblad dat Hochar vijf jaar later uitriep tot Man of the Year. Decennialang was Château Musar het equivalent voor Libanese wijn. Te koop in de betere wijnspeciaalzaken en op de kaart in sterrenrestaurants. Weliswaar waren er ook andere – en goede - wijnmakers in Libanon maar die slaagden er niet of nauwelijks in hun waar de grens over te krijgen.

Maar er is beweging. Tien jaar geleden waren er nog slechts zestien producenten actief maar dat aantal groeit snel. Inmiddels proefde ik erg smakelijke rode wijnen van Château Kefraya en Ksara, van Clos St-Thomas en Domaine Wardy. En al noemde Hochar de Bekaa ooit de ‘Hof van Eden’, ondertussen wordt ook flink geïnvesteerd in projecten daarbuiten. Door nieuwe partijen, op zoek naar nieuw terroir en aan de slag met nieuwe internationale dan wel juist oude autochtone druiven.

Zo’n new kid on the block met een hang naar oud en nieuw is Ixsir. Anno 2008 en met wijngaarden in de Bekaa Vallei en in de nieuwe wingewesten, het noordelijke Batroun en het zuidelijke Jezzoun. Van dit domein – dat vanzelfsprekend ‘groen’ produceert – kreeg ik de witte Altitude 2015 in het glas. Interessant omdat voor deze blend niet alleen de gekende muscat en viognier zijn gebruikt maar ook de obeidy, een oorspronkelijk Libanese druif die tot voor kort slechts goed genoeg werd bevonden om tot arak te worden gestookt. Nu dus ook beschikbaar als ingrediënt voor de wijnliefhebber. Wat gaat die proeven? Een abrikozenaanzet, zoetgevooisde stemgember, een fijne druivigheid en kwiekfitte zuren. Hoe dan ook, wit met een X-factor.