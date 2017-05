Voor alle moeders en niet-moeders

In mijn badkamer hangt een plastic babyblauw kleerhangertje aan een spijker in de muur. Aan het hangertje zitten touwtjes geknoopt en daaraan bungelen vrolijk gekleurde veertjes en kralen en twee papieren harten. Mama is lief, staat in kleuterhandschrift op eentje geschreven. En op de andere: ik hou van jou. Morgen is het Moederdag en ik vind dat een lastig onderwerp om over te schrijven. Het wordt zo snel cliché, alsof iedereen een roedel frisgewassen koters heeft die bij het eerste ochtendgloren met hun slordig gesmeerde beschuitjes en aandoenlijke cadeautjes op je Ikea-boxspring klimmen.

Er zijn bijvoorbeeld ook eenzame moeders, moeders die morgen vergeefs zullen wachten op een bezoekje van hun kroost. Er zijn moeders die op dit moment vechten voor het leven van hun kind, omdat het ziek is, of omdat ze op de vlucht zijn en het geen geborgen thuis kunnen bieden. En er zijn vrouwen die juist op deze dag de pijn zullen voelen over het nageslacht dat zij zichzelf wensten maar dat nooit mocht komen. Moederdag is in die zin net als Valentijnsdag: een feestdag die de scheidslijn tussen de haves en de havenots extra voelbaar maakt.

Vergeef me, ik wil niemand hier deprimeren. Het zijn slechts gedachten waardoor ik mij des te gelukkiger prijs met mijn puberzonen. Een ketting van bontbeschilderde penne-pasta zit er vast niet meer in, en om mij ontbijt op bed te brengen zouden ze een uur of vier vroeger moeten opstaan dan ze normaal gesproken doen op zondag. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal ik dus mijn eigen eitje moeten bereiden, maar dat geeft niks. Ze zijn veilig in het nest, en ze zijn gezond, daar gaat het om.

Voor alle moeders en ook alle niet-moeders vandaag een feestelijk ontbijtrecept: toast met bieslookroomkaas, avocado, radijs en een gepocheerd eitje. Of je maakt ’t voor jezelf, of je laat je ermee verrassen. Een ei pocheren is zelfs voor een basisschoolkind prima te doen dankzij de boterhammenzakjestruc. Ik heb t allemaal stap voor stap opgeschreven, zodat zowel oud als jong ermee uit de voeten kan. Rest mij iedereen een fijne zondag te wensen, hoe dan ook.