Vier dagen waarin de toekomst van Feyenoord wordt bepaald

De donderdag in het stadhuis is lang en bloedeloos, met ruim vijf uur debat, twee schorsingen, tien amendementen en dertig moties over het project Feyenoord City. Geen angstzweet bij de betrokkenen, daarvoor is het politieke pact te sterk. Met een royale meerderheid stemt de Rotterdamse gemeenteraad in met de financiële bijdrage van 137 miljoen euro, waardoor de weg open ligt naar een nieuw stadion.

De avond dooft langzaam uit, de aandacht zakt weg, de beslissende stemming wacht. Tot Leefbaar-raadslid Dries Mosch (68) opstaat en zich tot de microfoon wendt, na urenlang stilzwijgen. Hij, voormalig lijfwacht van Pim Fortuyn, stemt tegen de lijn van zijn coalitiepartij in. De Kuip is volgens hem een „oude dame” waarvan de „rillingen en de sidderingen” niet „te klonen zijn”. Met zware stem: „De Kuip zal nooit meer de Kuip zijn en Feyenoord zal voor mijn gevoel nooit meer Feyenoord zijn.”

Veel komt deze week samen, inzake Feyenoord. De twee obsessies van de 21ste eeuw kunnen in vier dagen tijd afgestreept worden. Donderdag was de eerste stap, met het principebesluit van de gemeenteraad voor het stadionplan. Zondag dient het volgende slotstuk zich aan, de afrekening met achttien titelloze jaren.

Feyenoord moet thuis winnen van Heracles Almelo om zich te verzekeren van het landskampioenschap. Het is, zonder overdrijving, het belangrijkste duel sinds de UEFA Cup-finale van vijftien jaar terug tegen Borussia Dortmund. Als er gewonnen wordt „is dit een historische week voor Feyenoord en voor Rotterdam”, zegt sportwethouder Adriaan Visser (D66). Vanuit het stadsbestuur voert hij de regie over het stadionproject, ook is hij Feyenoord-fan.

Huilbeelden

Onder fans is de angst voelbaar dat het alsnog misgaat, een trauma al bijna tastbaar – zie de huilbeelden na het verlies bij Excelsior. „Wat als?”, krijgt coach Giovanni van Bronckhorst vrijdagmiddag meerdere keren voorgelegd. Wat als het nog fout gaat. Trauma voor de stad? „Ik ben positief, zo kijk ik ook naar zondag.”

Hij grijnst als hij de volle persruimte inloopt. Hij functioneert juist sterk onder druk, zeggen mensen die hem kennen. Vijf keer landskampioen werd hij als speler. Druk? „De positie waar we staan is fantastisch. Nog één wedstrijd te spelen, we staan bovenaan, en met één overwinning ben je kampioen.” Wat nou angst?

Hij verloor een WK finale, hij maakte als speler de beginjaren van de crisis mee bij Feyenoord. Hij weet, kortom, wat verliezen is. Maar in een staat van verkramping met 3-0 ten onder gaan in een kampioenswedstrijd, bij nota bene Excelsior – voor Van Bronckhorst is het ook nieuwe materie.

Slecht slapen

Spelers sliepen slecht, hij ook. „Het gaat natuurlijk wel in je hoofd zitten, zeker zondag na de wedstrijd, alles is nog vers. Maandagochtend ook.” Daarna was het: afsluiten en toewerken naar Heracles.

Hij sprak maandag individueel met alle basisspelers. Dinsdag was er een vrije dag. Woensdag hadden ze een boottochtje en lunchten ze in een restaurant aan het water. „Dat was heel goed, om met elkaar te zijn.” Eten en „praten over allerlei dingen”.

Vanaf donderdag is er besloten getraind, de gekte moest op afstand worden gehouden. In de twee weken in aanloop naar Excelsior vormden de trainingen een soort bedevaartsoord, zo vol als het stond langs de velden. Nu was afsluiten noodzakelijk. „Rust rond de ploeg.”

Het zijn toekomstbepalende dagen; sportief, in aanzien, financieel. Als – ja, wat als – Feyenoord kampioen wordt plaatst het zich automatisch voor de groepsfase van de Champions League en is het volgend seizoen verzekerd van grofweg 15 miljoen euro startgeld.

Dit kan de trampoline vormen richting Ajax en PSV, maar qua financiële verhouding blijft Feyenoord voorlopig de nummer drie van Nederland. Veelzeggend: de halfjaaromzet van Ajax (55 miljoen) is bijna even hoog als de jaaromzet van Feyenoord (60 miljoen).

Met een nieuw stadion – verwachte opening in 2022 – zou Feyenoord op termijn op ooghoogte van Ajax en PSV moeten komen, met een spelersbudget (salarishuis) van minimaal 25 miljoen.

„Met het nieuwe stadion gaan wij structureel in de topdrie spelen, dat betekent dat je één keer in de drie jaar kampioen moet worden”, zegt Gerard Hoetmer, president-commissaris van Feyenoord. „Misschien is er nog wel meer uit het stadion te halen, waardoor je zegt: aan het eind van de rit zou het één keer in de twee jaar kunnen.”

Toekomstmuziek. Eerst zondag. Het zijn verwarrende dagen, korte termijn, lange termijn – het loopt door elkaar. De Kuip, de ene dag min of meer bejaard verklaard, en drie dagen later harder nodig dan ooit.

Het is het sentiment wat doorklonk in de woorden van Mosch: de Kuip als onvervangbaar, tachtigjarig instituut. Harder dan ooit heeft de club de oude dame nodig, sidderend, vol emoties. Uitmondend in een titel, als teken van leven in de 21ste eeuw.