Verstappen start Spaanse GP vanaf plaats vijf

Max Verstappen start de Spaanse grand prix zondag vanaf de derde startrij. De Red Bull-coureur reed zaterdag tijdens de kwalificaties de vijfde tijd op het circuit waarop hij vorig jaar zijn tot nu toe enige overwinning behaalde. De Nederlander was met een tijd van 1.19,767 bijna een halve seconde sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo.

De poleposition zondag is voor Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur was net iets sneller dan zijn concurrent Sebastian Vettel in de Ferrari. Mercedes-collega Valtteri Bottas start samen met Kimi Raikkonen (Ferrari) vanaf de tweede startrij.

Bekijk hier de voorbeschouwing op de wedstrijd van zondag:

Jaar sinds Verstappens overwinning

Het is dit weekend exact een jaar geleden Verstappen zijn historische zege boekte op Circuit de Catalunya. Het was de eerste overwinning ooit voor een Nederlander in de Formule 1. Dit jaar gaat het echter een stuk minder. Terwijl Mercedes nog altijd fors sneller is dan de Red Bull van Verstappen, is ook Ferrari het team voorbijgestreefd. De Nederlander lijkt daardoor dit seizoen veroordeeld tot een bijrol, met af en toe een uitschieter naar een podiumplek.

De race in Barcelona, traditioneel de eerste van het seizoen op Europese bodem, is het moment waarop veel teams met de eerste aanpassingen aan de auto komen. Ook de Red Bull van Verstappen is flink op de schop gegaan, maar spectaculaire vooruitgang is nog niet te verwachten. Daarvoor is de motor van fabrikant Renault niet goed genoeg ten opzichte van die in de Ferrari’s en Mercedessen.