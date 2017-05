Ten minste 17 doden door busongeluk bij Turkse Marmaris

Bij een busongeluk ten zuidwesten van de Turkse badplaats Marmaris zijn zaterdag ten minste zeventien mensen omgekomen en dertien gewond geraakt. De toeristen hadden allen de Turkse nationaliteit, zo meldt persbureau Reuters. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Op de Turkse televisie zijn beelden te zien van een gele bus die onderaan een heuvel op zijn kant ligt. Het voertuig lijkt naar beneden te zijn gestort. De bus was vertrokken vanuit de stad Izmir, in het westen van het land. Volgens CNN Turk - zal het dodental de komende uren vermoedelijk nog oplopen. Verschillende inzittenden zijn in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis



Marmaris op de kaart:



Dit bericht wordt aangevuld.