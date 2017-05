Portugal wint Songfestival, Nederland wordt elfde

Portugal heeft zaterdagavond de 62ste editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Salvador Sobral liet met zijn dromerige en breekbare jazzpop-ballade ‘Amar Pelos Dois’ onder meer Bulgarije en Moldavië achter zich. De Nederlandse inzending OG3NE eindigde tijdens het songfestival in Kiev als elfde met het lied ‘Lights and Shadows’.

Voorafgaand aan de finale van het songfestival werd Portugal door wedkantoren al gezien als een van de favorieten, samen met Bulgarije, Italië en België. Halverwege het tellen van de stemmen, toen alleen de vakjury’s hun oordeel bekend hadden gemaakt, ging Portugal al ruim aan kop. De uitslag van de publieksstemmen veranderde daar weinig meer aan.

Bekijk hier het optreden van Sobral terug:



NRC-verslaggever Romy van der Poel, aanwezig in Oekraïne, toonde zich eerder op de avond al enthousiast over het optreden van Portugal. Zij schreef over ‘Amar Pelos Dois’:

“Alles valt bij dit optreden z’n plaats. Salvador staat op het podium middenin de zaal. Op de achtergrond een bos op een zomerochtend, waar de zonnestralen door de bladeren schijnen en die de dwarrelende stofdeeltjes even oplichten alsof het glitter is. Het optreden waarvan je wilt dat het nooit stopt.”

OG3NE presteert teleurstellend bij publiek

De drie zussen van OG3NE deden het bij de vakjury eveneens goed, met een vijfde plaats. Van het publiek kreeg Nederland echter maar vijftien punten, waardoor het afzakte naar de elfde plaats in de uitslag. Ook Douwe Bob eindigde vorig jaar tijdens het Songfestival in Stockholm als elfde.

Bekijk hier het optreden van OG3NE terug:



Achter Portugal werd de pas zeventienjarige Bulgaarse Kristian Kostov tweede met het nummer ‘Beautiful Mess’. De Italiaanse inzending kon daarentegen niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Francesco Gabbani stond dagenlang bovenaan bij de wedkantoren, maar zijn lied ‘Occidentali’s Karma’ eindigde slechts op plek zes, twee plaatsen achter België.