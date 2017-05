Opstandelingen sluiten tweede stad Ivoorkust af

Opstandelingen binnen het leger van Ivoorkust hebben zaterdag de toegangswegen tot de tweede stad van het land, Bouake, afgesloten. Ze paraderen door de straten in gestolen auto’s en schieten daarbij in de lucht, meldt persbureau Reuters. De soldaten hebben een conflict met de regering over het uitblijven van de betaling van een beloofde bonus.

De opstand begon vrijdag toen verschillende steden, waaronder de economische hoofdstad Abidjan, met fysieke barrières werden afgesloten van de buitenwereld. Onder meer het militaire hoofdkwartier en het ministerie van Defensie waren daardoor urenlang onbereikbaar.

Zaterdag gingen de militairen nog een stap verder: ze zetten de noordelijke en zuidelijke toegangswegen tot Bouake af en gooiden het centrum op slot. Winkels blijven gesloten. “We willen niet meer onderhandelen”, zegt één van de leiders van de opstand tegen Reuters. “We zijn bereid te vechten als we worden aangevallen. We hebben niets te verliezen.”

De 8.400 muitende militairen eisen geld dat hen is toegezegd na de vorige opstand in januari. Die werd toen beëindigd onder voorwaarde dat elke soldaat een bonus zou krijgen. De regering stelde hen toen 8.370 dollar (7.657 euro) per persoon in het vooruitzicht. Dat geld is volgens de soldaten echter nog altijd niet betaald, omdat de cacaoprijs is ingestort waardoor het land de inkomsten fors heeft zien teruglopen.

Militaire aanwezigheid in meerdere steden

Niet alleen in Bouake is het zaterdag opnieuw onrustig. Ook in Korhogo zijn salvo’s, afkomstig uit militair geschut, gehoord. De soldaten dreigen bovendien opnieuw richting Abidjan te vertrekken als er niet betaald wordt. Militair generaal Sekou Toure van het leger van Ivoorkust heeft gezegd dat er “strenge disciplinaire maatregelen” zullen volgen als de militairen hun opstand niet beëindigen.