Niet Red Bull, maar Mercedes steelt met zijn auto de show

Lang was de auto van Red Bull hét onderwerp van gesprek in de aanloop naar de Grand Prix in Barcelona. De ontwikkeling van auto’s in de Formule 1 staat nooit stil in een seizoen, maar dit is het eerste moment dat ze terug konden naar de desbetreffende fabrieken, waardoor er traditioneel flinke aanpassingen worden gedaan. Het Red Bull van Max Verstappen, dat in plaats van koploper in het eerste jaar van het nieuwe F1-‘tijdperk’ een enorme inhaalslag moet maken, zou met een grote upgrade komen. Zo groot zelfs, dat er geruchten kwamen dat de auto niet meer de RB13 zou heten, maar de RB14.

Dat was allemaal overdreven, zei teambaas Christian Horner vrijdag in de persconferentie na de eerste twee vrije trainingen. Maar er was inderdaad best wat veranderd, met de nadruk op de aerodynamica. „Overal is wel wat veranderd”, zei Verstappen een dag eerder. En ze zijn tevreden over het eerste resultaat, voor zover de vrije trainingen – waarin altijd wordt gesleuteld met afstellingen – een goed beeld geven. Het gat met Mercedes en Ferrari lijkt wat kleiner, maar is nog steeds flink. „Je kunt ook niet verwachten dat het opeens gedicht is”, zei Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo.

Menens bij Mercedes

De grote verrassing kwam van Mercedes. Drie jaar lang reden ze daar onbezorgd van overwinning naar overwinning, dit jaar presteert Ferrari minstens net zo goed, voorlopig zelfs iets beter. Sebastian Vettel leidt in het klassement om het kampioenschap, voor Lewis Hamilton. Opeens was daar in Barcelona een auto waaraan zichtbaar flink gesleuteld was.

Zo heeft de auto een ‘schubachtige’ voorkant gekregen en een smallere neus. Minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk: de auto is lichter. Mercedes startte het seizoen met een auto die vijf kilo te zwaar was. „De auto ziet er heel verfijnd uit”, zei teambaas Toto Wolff glimlachend tijdens de persconferentie.

Het is duidelijk dat Mercedes zo snel mogelijk de pikorde van de afgelopen paar jaar wil herstellen en de eerste resultaten waren ernaar. Zowel in de eerste als tweede vrije training waren de auto’s van Hamilton en Valtteri Bottas de snelste. Ferrari heeft ogenschijnlijk minder grote aanpassingen aan de auto’s gedaan, en wacht rustig de race af.