‘Met die parkeergarage gaat de sociale cohesie verloren’

Het is misschien wel de meest pretentieloze plek van de stad, zegt buurtbewoner Els van Diggele: het Willibrordusplein. Een basketbalveldje ingeklemd tussen de Sint Willibrordusstraat en de Ceintuurbaan, met erop wat bankjes, een speeltuintje en een paar picknicktafels. Veel is het niet, maar voor de buurt is het een belangrijke ontmoetingsplaats. „Kinderen komen hier om te spelen, jongeren om te basketballen. Bejaarden zitten hier op bankjes of praten er nog wat na van hun bezoek aan de moskee verderop.” Behoorlijk vervelend vinden de buurtbewoners het dus dat de gemeente nu van plan is onder ‘hun’ plein een parkeergarage te bouwen. Met alle gevolgen van dien.

Het grote plan van wethouder Pieter Litjens (VVD) van Verkeer is om de ‘parkeerdruk’ in de stad te doen afnemen en tegelijk meer plaats te maken voor fiets en voetgangers. Daartoe worden op meerdere plaatsen parkeerplekken opgeheven en gecompenseerd in ondergrondse garages. En omdat op de Van Woustraat veel plaatsen op de schop zullen gaan, moeten automobilisten uitwijken. De mogelijkheden om zo’n garage te bouwen in de drukke Pijp zijn beperkt, zegt de gemeente, en het Willibrordusplein is dan „het meest kansrijk”.

Maar de buurtbewoners is de noodzaak voor de nieuwe garage allesbehalve duidelijk. „Parkeerdruk kan je ook verlagen door minder vergunningen uit te delen”, zegt omwonende Jan van Ophuijsen. Bovendien gaat voor de parkeervergunninghouders uit de buurt binnenkort de nieuwe garage in het Asscherkwartier open met 200 plaatsen, en komend jaar opent nog wat verderop de Albert Cuyp-garage met nog eens 600 plaatsen. Waarom moet onder hun geliefde plein óók een garage komen, vragen de bewoners zich af.

De gemeente laat in een reactie weten dat de garage bij de Cuyp vooral bedoeld is voor de vergunninghouders in de Frans Halsbuurt, en de Asschergarage dan weer voor de bewoners van de nieuwe woningen die in die buurt gebouwd gaan worden.

Ander punt van de buurtbewoners is dat het plein met de beoogde in- en uitrit van de garage aan de Willibrordusstraat een stuk gevaarlijker dreigt te worden. „Er spelen daar een hoop kinderen”, zegt buurtbewoner Alp Çakir. „We vragen ons af of die straks nog veilig heen en weer kunnen lopen.” De gemeente laat weten dat verkeersveiligheid een „absolute voorwaarde” is die straks aan de aannemer zal worden meegegeven.

Grote zorgen maken de buurtbewoners zich ook om de sociale cohesie van het plein, die verloren dreigt te gaan als het vanwege de parkeergarage eind 2018 daadwerkelijk twee jaar op de schop moet. „Tien jaar geleden was dit echt een probleemplein”, vertelt Van Ophuijsen. „Groepen jongens kwamen hier blowen en ruiten ingooien.” Maar inmiddels is het een „verbazend goed lopend geheel”, waar iedereen in pais en vree met elkaar omgaat. „Ongeacht afkomst of leeftijd.” Ga dat nou niet verpesten met een verbouwing, vinden de buurtbewoners. En ook het ‘mooiere’ plein dat de gemeente ze beloofd heeft voor na de verbouwing, is wat hen betreft geen verbetering. „Daarin is alles opgedeeld in afgescheiden afdelingen”, zegt Van Ophuijsen. „Een kleuterafdeling, een voetbalafdeling, met overal muurtjes tussen.” Het onderling mengen zal dan een stuk minder soepel gaan, is de verwachting. En skaten kan ook niet meer.

Eind juni besluit de gemeente of de parkeergarage daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Deze zaterdagmiddag organiseert de buurt een grote barbecue op het plein, zodat iedereen die dat wil kan komen kijken hoe gezellig het daar is. „Je kan komen voetballen, genieten van de zon als die er is, misschien wel bidden in de moskee”, zegt Çakir. En ja, de mensen van de gemeente zijn ook welkom.