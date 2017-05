Machinist dodelijk treinongeluk aangeklaagd

De machinist van de Amtrak-trein die in 2015 in de Amerikaanse stad Philadelphia ontspoorde, is vrijdag aangeklaagd voor dood door schuld. Dat meldt persbureau AP. Het was vrijdag precies twee jaar geleden dat het dodelijk ongeluk plaatsvond en ook de laatste dag dat de machinist kon worden aangeklaagd voordat de zaak zou verjaren.

Bij het treinongeluk kwamen acht mensen om het leven en raakten tweehonderd mensen gewond, onder wie elf ernstig. De trein reed twee keer zo hard als was toegestaan.

De aanklacht kwam als een verrassing. Eerder deze week besloot de officier van justitie van Philadelphia na uitgebreid onderzoek de machinist niet te vervolgen. In een verklaring schreef de officier van justitie dat hoewel de machinist schuldig is aan het ontsporen van de trein, er geen bewijs gevonden was dat de machinist doelbewust handelde en dat er dus geen grond was voor een strafrechtelijke vervolging.

De familie van een van de dodelijke slachtoffers maakte vervolgens gebruik van een vrij onbekende wet die particulieren in Pennsylvania in staat stelt een aanklacht in te dienen als het om een misdrijf gaat. Een rechter keurde deze aanklacht goed en dwong de officier van justitie de eerdere beslissing terug te draaien. De officier van justitie verwees de zaak vervolgens door naar de openbaar aanklager van de staat Pennsylvania. De openbaar aanklager nam de zaak aan en breidde de aanklacht uit naar acht maal dood door schuld. Ook wordt de machinist vervolgd voor het veroorzaken van een ramp en roekeloos gedrag.

De advocaat van de familie reageerde vrijdag verheugd op de beslissing. Hij zei dat deze aanklachten er ooit waren gekomen als een “moedige familie niet was opgestaan tegen de beslissing van een plaatselijke aanklager om de zaak niet verder te vervolgen”.